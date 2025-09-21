Así será la noche de la ciencia en Valencia: todas las actividades para niños

Este viernes 26 de septiembre se celebra la Noche Europea de la Investigación, con el objetivo de divulgar la ciencia y de la mano de universidades, fundaciones y centros e institutos de investigación. Se trata de uno de los mayores acontecimientos en este ámbito a escala europea y, especialmente, trata de fomentar el interés de niños y niñas en las carreras científicas y de compartir con el público el trabajo realizado por los investigadores.

La Noche Europea de la Investigación 2025 transformará los Jardines de Viveros de València en un gran espacio de ciencia en vivo el próximo viernes. A lo largo del día, estudiantes, familias y público general podrán disfrutar de una jornada festiva y divulgativa con 30 talleres interactivos. Bajo el lema “La ciencia valenciana sale a la calle”, Viveros se transformará en un gran laboratorio al aire libre.

La jornada está organizada por la UPV, el Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, la Fundación Fisabio, la Universitat de València y la delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana, con la colaboración de El Paleontològic. Museu de Col·leccions Naturals.

Las actividades abarcarán áreas como la biomedicina, la genética, la microbiología, la física, la química, la paleontología o la tecnología.Las instituciones participantes ofrecerán actividades gratuitas, diseñadas para acercar la investigación a la sociedad de forma amena y participativa, en dos turnos: de mañana (10h a 13:30 horas), dirigidos a alumnado de primaria, secundaria y bachillerato, y de tarde (17 horas a 20 horas), abierto al público general, con acceso libre.

Treinta talleres

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en una treintena de talleres como el de divulgación sobre tratamientos y enfermedades raras, el futuro de la tecnología en imagen médica o viaje al centro de las células.

Entre ellos, Llévate tu ADN en un tubo, Sé el corazón que alguien necesita, Viaje por las venas con Super Cat y sus escudos protectores, Ponte las gafas mágicas, Viaja dentro del cerebro y Supermans robóticas, Corrientes mágicas para despertar neuronas y Exploradores de sabores y texturas divertidas.También se podrá participar en juegos cuánticos y conocer Las bacterias que comemos, así como El CO2 y su influencia en nuestro planeta, Biomateriales para el modelado de enfermedades y desarrollo de nuevas terapias o Dibuja en tres dimensiones con bolígrafos 3D Igualmente, habrá talleres de Arqueo-ciencia o para fabricar tu bandiblú,sobre El poder de lo invisible,los Cazadores de Virus y el chocolate.

Los centros educativos interesados pueden inscribirse en los talleres de la mañana a través de este enlace

Ciencia y Cañas

En el marco de la Noche Europea de la Investigación, se celebrará el martes 23 de septiembre, una nueva sesión de Ciencia y Cañas, que reunirá a investigadores e investigadoras de FISABIO, INCLIVA, UPV, UV y CSIC a las 19:30 horas en La Fábrica de Hielo de València.

En esta edición se abordarán temas como la exploración de moléculas radiactivas en medicina nuclear, la conexión entre hígado y corazón en enfermedades metabólicas, el estudio de bacterias incultivables en entornos extremos, el diseño de comunidades microbianas cooperativas mediante biología sintética, y el uso de la evolución dirigida para modificar organismos con fines médicos e industriales.