Pensionista de 68 años y 560 euros al mes: "El horno es intocable y los veranos son un infierno"

Tres factores son los causantes de la denominada pobreza energética: escasos ingresos en el hogar, viviendas que fueron construidas sin la premisa de la eficiencia energética y el precio de la energía. Así, estos tres aspectos, combinados de distintas maneras, implican que en al Comunitat Valenciana más de un millón de personas sufran pobreza energética (1.254.824, es decir, un 24,81% de la población), según el último estudio (años 2024) del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE).

Francisca Granados tiene 68 años, cobra una pensión de 560 euros y asegura que mira con lupa su gasto energético. Su consumo es mínimo. La calefacción para ella son mantas y un saco de dormir, una bata abrigada y un pijama de felpa. Y casi agradece el invierno porque el verano y las olas de calor convierten las casas en un horno. "Por cierto, si hablamos de horno ni lo utilizo. Es lo que más consume, así que aunque me encantan las pizzas, hace años que no como. El horno lo gasto de armario para las sartenes", explica.

La mujer ha pasado este verano con un ventilador como único medio de refrigeración y una máquina de respiración "que consume muy poco". "El verano es horrible, pero el invierno me resulta demasiado duro, por la soledad y el horario, principalmente". La mujer participó el año pasado en un curso sobre consejos a las familias para reducir el consumo energético y Francisca cambió todas las bombillas de casa por unas de bajo consumo y tomó buena nota de lo que hay que hacer para reducir la factura al mínimo.

Graves consecuencias en niños y ancianos

Francisca tiene problema de salud, principalmente respiratorios, y aunque ella no lo relaciona con la pobreza energética, el estudio del IVE sí lo hace. Así, el informe recalca que "las consecuencias de la pobreza energética son graves, afectando principalmente a la salud de los más vulnerables, como niños y ancianos, que pueden desarrollar problemas respiratorios, circulatorios y riesgo de hipotermia cuando están expuestos a bajas temperaturas por periodos prolongados".

Así, se ha documentado que la tasa de mortalidad adicional en invierno debido a la pobreza energética" es del 30%, lo que se traduce en 7.200 muertes adicionales cada invierno". "Otros efectos incluyen la falta de confort térmico, la reducción de la renta disponible, malas condiciones de habitabilidad, riesgo de impago y desconexión de servicios, y el aislamiento social", recalca el informe. Además, en climas mediterráneos como el de la Comunitat Valenciana, el confort en verano es crucial, ya que la falta de refrigeración adecuada "también puede aumentar la mortalidad".