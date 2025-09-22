Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente en la Pista de Silla provoca más de 10 kilómetros de retenciones sentido Valencia

Numerosas carreteras que dan acceso a la ciudad registran atascos desde primera hora de esta mañana

Imagen de una cámara de tráfico de la DGT.

Miguel Marzal

Las carreteras valencianas comienzan a sufrir retenciones y atascos a primera hora de la mañana de hoy lunes 22 de septiembre. La circulación es complicada especialmente en la Pista de Silla, V-30, A-3, A7, donde numerosas retenciones se suceden en las principales entradas y salidas de la ciudad de València.

La situación es muy complicada, como cada lunes a estas horas de la mañana en plena hora punta en los accesos a la ciudad de Valencia. El punto más complicado a las 8:30 de la mañana se encuentra en la pista de Silla como consecuencia de un accidente que se ha producido a la altura de Sedaví y que está complicando el tráfico en toda la entrada a Valencia. Hasta 10 kilómetros de congestión desde Silla hasta Sedaví, aunque la zona con más retenciones estaría a la altura de Beniparrell.

En la pista de Ademuz, a la altura de San Antonio de Benagéber también hay retenciones en dirección Paterna.

En la V-30, en la zona de Mislata desde las 7:00 horas de la mañana sufre importantes retenciones. La V-36 también sufre importantes retenciones desde Picanya.

  • En la A-3 el tráfico es lento el km 337 en el polígono industrial Este al km 338 en Ventas del Poyo sentido Valencia en el entronque con la A-7.  También a la altura de Mislata  desde el km 351 al km 352 sentido Valencia.  A la altura de Mislata desde el km 351 al km 352 sentido hacia València.
  • En la A-7 el km 344 en Monte Vedat al km 337 en Pai Capellans sentido Barcelona
  • En la V-30 desde el km 10 en Mislata al km 8 en el barrio de la Luz sentido Puerto de València. También desde el km 8 en el barrio de la Luz al km 10 en Mislata sentido hacia A-7.
  •  En la V-21 desde el km 15 en Alboraia al km 18 en Valencia  sentido Valencia.

Retrasos en Metrovalencia

Una nueva avería en una unidad de metro de las líneas L1, L2 y L7 ha vuelto a provocar retrasos y caos entre los usuarios que se desplazan a esta hora de la mañana. Según ha informado Metrovalencia en su red X, un incidente en uno de sus trenes está provocando retrasos en plena hora punta.

 

