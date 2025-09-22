Un accidente en la Pista de Silla provoca más de 10 kilómetros de retenciones sentido Valencia
Numerosas carreteras que dan acceso a la ciudad registran atascos desde primera hora de esta mañana
Las carreteras valencianas comienzan a sufrir retenciones y atascos a primera hora de la mañana de hoy lunes 22 de septiembre. La circulación es complicada especialmente en la Pista de Silla, V-30, A-3, A7, donde numerosas retenciones se suceden en las principales entradas y salidas de la ciudad de València.
La situación es muy complicada, como cada lunes a estas horas de la mañana en plena hora punta en los accesos a la ciudad de Valencia. El punto más complicado a las 8:30 de la mañana se encuentra en la pista de Silla como consecuencia de un accidente que se ha producido a la altura de Sedaví y que está complicando el tráfico en toda la entrada a Valencia. Hasta 10 kilómetros de congestión desde Silla hasta Sedaví, aunque la zona con más retenciones estaría a la altura de Beniparrell.
En la pista de Ademuz, a la altura de San Antonio de Benagéber también hay retenciones en dirección Paterna.
En la V-30, en la zona de Mislata desde las 7:00 horas de la mañana sufre importantes retenciones. La V-36 también sufre importantes retenciones desde Picanya.
- En la A-3 el tráfico es lento el km 337 en el polígono industrial Este al km 338 en Ventas del Poyo sentido Valencia en el entronque con la A-7. También a la altura de Mislata desde el km 351 al km 352 sentido Valencia. A la altura de Mislata desde el km 351 al km 352 sentido hacia València.
- En la A-7 el km 344 en Monte Vedat al km 337 en Pai Capellans sentido Barcelona
- En la V-30 desde el km 10 en Mislata al km 8 en el barrio de la Luz sentido Puerto de València. También desde el km 8 en el barrio de la Luz al km 10 en Mislata sentido hacia A-7.
- En la V-21 desde el km 15 en Alboraia al km 18 en Valencia sentido Valencia.
Retrasos en Metrovalencia
Una nueva avería en una unidad de metro de las líneas L1, L2 y L7 ha vuelto a provocar retrasos y caos entre los usuarios que se desplazan a esta hora de la mañana. Según ha informado Metrovalencia en su red X, un incidente en uno de sus trenes está provocando retrasos en plena hora punta.
- La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
- El chorro polar hará que Valencia pase del calor a las lluvias y tormentas con granizo en sólo unas horas
- Alerta naranja por lluvias y tormentas en Valencia
- El presidente de la CHJ pidió antes de las 18 horas 'enviar un mensaje para subir a los pisos altos
- Gloria Sánchez, investigadora de bacterias: 'La contaminación por la dana ha disminuido en el agua, pero permanece en en el fondo de l'Albufera
- El presidente de la CHJ Miguel Polo rompe más de diez meses de silencio ante la jueza y el fiscal de la dana
- Mazón contagia su anomalía al 9 d’Octubre
- Miguel Polo (CHJ) declara que pidió el Es Alert para Forata a las 17.30 y que se enteró del caudal del Poyo a las 18.45 horas