Una avería en un tren provoca retrasos en las líneas L1, L2 y L7 de Metrovalencia
La línea L4 también sufre retrasos en plena hora punta
La unidad averiada ya ha sido retirada de Picanya y los trenes ya circulan con normalidad, según han informado a este diario fuentes de Metrovalencia
Una nueva avería en una unidad de metro de las líneas L1, L2 y L7 ha vuelto a provocar retrasos y caos entre los usuarios que se desplazan a esta hora de la mañana. Según ha informado Metrovalencia en su red X, un incidente en uno de sus trenes está provocando retrasos en plena hora punta.
La avería del tren se producido en Picanya y según informan fuentes de Metrovalencia, el tren ya ha sido retirado sobre las 8:30 y se ha recuperado la normalidad en estas líneas a las 8:45 horas.
En la línea L4 también hay retrasos generalizados a esta hora de la mañana, según informa también Metrovalencia.
