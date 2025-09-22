La diputación lleva a Zapatero a un congreso reivindicativo de memoria democrática

La Diputación de Valencia está presidida por el Partido Popular, pero su ‘modesto’ socio Ens Uneix, con la complicidad de Mompó, la ha inclinado hacia una narrativa claramente progresista. Lo ha vuelto a demostrar esta mañana el partido de la Vall d’Albaida que ostenta la Vicepresidencia Primera de la institución en manos de Natàlia Enguix, que también es titular de las competencias de memoria democrática.

Tal como ha anunciado Enguix esta mañana, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero será la estrella invitada al primer congreso internacional de memoria histórica que ha organizado la diputación y que se celebrará entre el 21 y el 22 de octubre en la Beneficència.

Enguix ha subrayado que la diputación es la única institución valenciana que está “poniendo en valor los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, que inspira la memoria democrática”. Cabe recordar que el Consell ha realizado recortes en los últimos años, además de eliminar la ley de memoria democrática, en sustitución de la ley de concordia. Este año se cumplen diez años desde la puesta en marcha de la delegación de memoria democrática, en tiempos de Jorge Rodríguez como presidente con el PSPV.

El relator de la ONU y un campo de concentración italiano

El cartel ha sido realizado por el diseñador de Xàtiva Cesc Roca. “Dar color a un tema tan oscuro es un reto”, ha señalado en la presentación del Congreso. El congreso se divide en tres partes. Una de ellas cede el protagonismo a la gente joven. Estará el politólogo Alan Barroso, con una mirada cercana al público joven. Tras su ponencia, una colaboración con la Xarxa Vives de universidades, con un debate académico. Por la tarde, será el momento del mundo académico y memorialista.

Habrá importantes presencias, como la del museo de Trieste (Italia): será la primera vez que el director de un campo de concentración viene a Valencia. Es el único campo con crematorio en la zona del Mediterráneo. También será la primera vez en Valencia de un relator especial de la ONU, Bernard Duhaime.

En la segunda jornada, habrá otra mesa redonda, más política, para analizar las políticas memorialistas. Allí estará Zapatero, junto a Jorge Rodríguez y Rosa Pérez (Esquerra Unida), la exconsellera que fue la diputada de memoria democrática hace una década, cuando se creó el área.

Confrontación con Vox

Enguix ha contextualizado este congreso y estas políticas en el momento de polarización y proliferación de discursos de odio. La diputada de Ens Uneix, de hecho, no ha rehuido el choque con Vox, partido que también ha respaldado al equipo de gobierno provincial en votaciones claves como los presupuestos.

“Tenemos un trabajo en aislar a la extrema derecha en las instituciones y no condicione la acción política. Tenemos que tener claro donde queremos estar los partidos democráticos”, ha selado Enguix.

De aquí a diciembre, PP y Ens Uneix deben negociar un proyecto de presupuestos para 2026. El punto de partido es el acuerdo casi unánime, con izquierda y derecha, que lograron el año pasado en el contexto extraordinario de la dana. Pero los socialistas ya han dejado caer que esta vez no lo pondrán tan fácil, y Ens Uneix está comenzando a desplegar la idea de que buscarán el apoyo del PSPV y de Compromís, no el de Vox. “Conseguimos en el anterior presupuesto aislar a Vox y espero que seamos capaces de hacerlo. Tenemos más cosas que nos unen. Los enemigos son ellos, la extrema derecha”.

Enguix ha añadido: “Espero que todos los partidos trabajemos con sentido común y no permitamos que Vox condicione las políticas de la diputación. Hay que ser responsable y sabemos dónde estamos. No podemos hacer cada vez más grande a la extrema derecha. Somos muchos más en la otra parte, no tengo ningún miedo. Hemos de ir todos a una porque si no de aquí a dos años lo lamentaremos”.

¿Prórroga de los presupuestos?

En Ens Uneix no parecen dispuestos a hacer ninguna concesión a Vox en materia simbólica para los próximos presupuestos. Tienen una bala en la recámara: la prórroga de unas cuentas que fueron muy expansivas en 2025, por el contexto de la dana. Con todo, meten presión a PSPV y Compromís, y recuerdan que el pasado año tuvieron todas las facilidades y se introdujeron todas sus propuestas en las cuentas.