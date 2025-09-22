La diputada de Compromís que 'guía' al Frente Popular francés en València

Paula Espinosa es diputada de Compromís en las Corts y este fin de semana ha sido la encargada de hacer de guía y referente en València al llamado 'Nuevo Frente Popular', la candidatura que se formó en las últimas elecciones francesas con todas las formaciones de la izquierda. Espinosa intervino junto a la que fue la candidata a la Asamblea Nacional hace un año de esta confluencia de las izquierdas y militante de la Francia Insumisa, Martha Peciña, que pusieron sus ojos en los efectos de la dana.

"Hablar de ecología y las consecuencias de la inacción climática fue esencial para mí en esta región, duramente golpeada por el desastre. Las personas desfavorecidas son las primeras afectadas por los desastres en España y Francia. La justicia social y el cambio climático son inseparables", indicó la representante de izquierdas francesa, de gira por España.