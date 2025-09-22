La directora de Cáritas: "La regularización extraordinaria de migrantes sin papeles es urgente"

Aurora Aranda es una mujer de retos. Como secretaria general de Cáritas Valencia vivió una pandemia mundial y como directora ha dado respuesta, en apenas un año y medio (que califica de "durísimo") a las consecuencias de la guerra de Ucrania y de la dana, que ha convertido la entidad en un lugar de refugio para quienes nunca pensaron que llamarían a esa puerta. Aranda, trabajadora social de profesión, habla de miradas y de realidades que solo se conocen cuando uno trabaja en los márgenes.

Cáritas batía récords año tras año en número de atenciones. Y entonces llega la dana y las cifras que ya parecían máximas se disparan. ¿Cuál es la situación nueve meses después de la tragedia?

Con la dana se dispararon las atenciones porque la opción de Cáritas ha sido atender a cualquier persona afectada por la dana. Nosotros no somos una entidad de emergencia propiamente dicha. Hicimos una estimación de que íbamos a llegar a unas 20.000 personas en un proceso largo y en el último balance ya llevamos atendidas a 17.000 personas en nueve meses en poblaciones donde nuestra media era de 4.000. Hemos visto también la confianza de la sociedad en Cáritas, porque sin grandes campañas de captación ni nada, la gente, las entidades, las personas han confiado en Cáritas para canalizar la ayuda.

Con la dana ampliáis la mirada a otro tipo de perfiles, pero siempre estáis con los más vulnerables y ahí entra un porcentaje altísimo de población migrante...

Siempre. Es una de las realidades importantes de Cáritas. Pero es que en los últimos años este volumen ha ido aumentando y hablamos de un porcentaje mantenido de población migrante de un 75% y de ese porcentaje otro porcentaje también muy elevado, alrededor del 60%, de personas migrantes en situación administrativa irregular, con la mayor vulnerabilidad que eso conlleva.

Por eso sois una de las entidades promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una regularización extraordinaria de migrantes

Para nosotros es fundamental porque la regularización permite el acceso a los derechos. La ILP hoy en día es fundamental y mientras esto no se dé, nosotros seguimos trabajando en este ámbito aprovechando cualquier oportunidad y buscando facilidades para la regularización a través del arraigo formativo o herramientas similares. En la regularización extraordinaria de la dana, que el requisito era el empadronamiento, hemos facilitado documentos de atención en Cáritas y hacemos todos los esfuerzos que están en nuestra mano para que esas personas regularicen su situación.

La población migrante en situación administrativa irregular no tiene papeles, pero sí tiene trabajo. La sociedad del bienestar los necesita, pero el gobierno estatal niega una regularización masiva y el autonómico se niega a cumplir la cuota de acogida de menores no acompañados. Y en este caldo de cultivo crecen los mensajes de odio ¿qué podemos hacer?

Bueno, para nosotros aquí hay dos miradas fundamentales. Primero, el reconocimiento de la dignidad de la persona como ser humano. Y luego una tarea importantísima de concienciación y de sensibilización. Hay muchas actitudes racistas e insolidarias y hay mucho desconocimiento de la realidad. Aún tenemos los cuatro tópicos de toda la vida, de cuando yo entré en Cáritas hace 32 años: nos quitan el trabajo, nos roban... Las personas migrantes tienen derecho a emigrar, a vivir y a construir su vida aquí con nosotros. Y el miedo no es tanto a la persona migrante como ser humano, sino a la pobreza que trae detrás. Y tal vez hoy en día también a lo que pueda suponer también que una persona venga de Venezuela o del Magreb, después de tantos años. Por eso es importante que Cáritas se signifique en iniciativas como la regularización masiva o el cierre de los CIE.

Migrantes o no, en las últimas memorias de Cáritas hace años que aparece un nuevo perfil que es el de "trabajador pobre" y esto ocurre por la vivienda que ya se ha convertido en el principal problema de este país...

Yo recuerdo hace años cuando el foco estaba en los mileuristas y la realidad era que sin trabajo no podías acceder a una vivienda, pero ahora tienes empleo, pero no puedes llevar una vida digna. Es demoledor. Nosotros hablamos mucho de que la vivienda no tiene solamente una dimensión económica, es decir, tengo la vivienda, puedo pagar el alquiler y tengo esta noche donde dormir, pero es que la vivienda para nosotros es algo más, no son solamente las cuatro paredes. La vivienda es el espacio de tu seguridad personal y de la de tu familia.

¿Y qué hacemos?

Nuestro modelo no es optar porque Cáritas tenga un parque público de vivienda. La apuesta es que haya un porcentaje mayor de vivienda social, pero que no seamos nosotros los que tengamos que gestionar esto.

Pero esa planificación tendrá resultados a largo plazo y la urgencia es ahora y es real

Estamos trabajando, recopilando toda la información y ya hemos tenido varios algunos encuentros con la Generalitat y tenemos otros pendientes, porque este es un tema de reflexión, de análisis y de búsqueda de soluciones conjuntas.

¿Alguien habla de medidas concretas como regular los precios del alquiler o el programa LlogAd que propone la PAH?

Hace falta vivienda, hace falta vivienda social, pero hace falta también, de alguna manera, una regulación del mercado, de la vivienda, de los precios, de los alquileres, de todas las medidas que dificultan hoy en día una persona (y ya no hablamos del perfil de Cáritas) acceda a una vivienda. La regularización de los precios, que sería la situación a corto plazo más efectiva, es muy temida por los gobiernos y tampoco es que realmente sea nuestra medida porque nosotros no somos expertos. Igual que el programa LlogAd. No sabemos qué medidas hay que adoptar, lo que sí vemos es que hay que tomar medidas y hay que poner un horizonte de coto a lo que está pasando, porque aquí estamos en subida y en escalada constante.

Y en esa escalada constante de precios la gente duerme debajo de un puente y el ayuntamiento (de València) ya les ha dicho que ahí no pueden estar ¿y adónde van? Seguro que en Cáritas les habéis atendido...

No podemos permitir que haya gente viviendo debajo de un puente. Estos temas sí son prioritarios. Hemos tenido reuniones con el ayuntamiento porque hace falta una estrategia de respuesta integral. Hemos trabajado varios años en los censos, pero esta realidad no puede quedarse en un conteo ¿qué estamos haciendo con esta población? Al perfil de persona con adicciones, o con patología dual, se suma y crece el perfil de joven migrante y es un perfil diferente que no se puede tratar con las mismas estrategias. Por ello, este año hemos empezado el proyecto Simón, que atiende en la calle, con una mirada especial a la mujer en calle, con un equipo de voluntarios especializados. Porque la presencia de mujeres en la calle también va en aumento y están expuestas a situaciones de mayor violencia e inseguridad. No es una cuestión de tener más o menos centros, sino de saber cuál es a problemática de esa persona y buscar adecuadamente los recursos a estas realidades. Aquí están en el río y en otras ciudades los vemos en el aeropuerto.