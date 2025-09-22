La Generalitat ve "confirmado" su relato con el testimonio de Polo: "Nadie era capaz de prever lo que iba a suceder"

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, ha asegurado este lunes que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, "confirmó" en su testifical del pasado viernes ante la jueza instructora de la causa penal sobre la dana "lo que el Consell mantiene en los últimos once meses".

"Tras diez meses de silencio, [Miguel Polo] confirma que el Cecopi se centró única y exclusivamente en Forata y que no se habló del barranco del Poyo; que nunca avisó de la crecida del Poyo porque no lo consideró relevante y porque no había capacidad de reacción", ha señalado Camarero a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo valenciano.

"Es decir -ha continuado Camarero-, que el presidente de la Confederación no dio la voz de alarma en el Cecopi sobre esa información de la que disponía".

La vicepresidenta ha considerado que la declaración de Polo en Catarroja confirma que "nadie era capaz de prever lo que iba a suceder, como dijo también el responsable de Aemet".

"A pesar de ello, vemos cómo la izquierda valenciana y el Gobierno llevan diez meses responsabilizando a la Generalitat y utilizando el dolor de forma partidista", ha añadido.

Preguntada posteriormente por otras partes de la declaración de Polo referidas a su recomendación, alrededor de las 18 horas, para que se enviase un mensaje a la población, Camarero ha considerado que "esa pregunta se la deberían formular a la delegada del Gobierno o al responsable de Aemet, que confirmaron que no se habló de esa posibilidad hasta las 19 horas", ha dicho incidiendo en lo que la Generalitat considera "contradicciones" entre los testimonios de los responsables estatales.

Y sobre el hecho de que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, "tomase las riendas" del Cecopi alrededor de las 23 horas, como apuntó Polo en su declaración, la vicepresidenta del Consell ha señalado que "eso son apreciaciones personales del señor Polo", que no ha valorado.