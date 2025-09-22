Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guiño de Jorge Rodríguez a su amiga de EU Rosa Pérez

Ens Uneix da protagonismo a la exdiputada en un congreso internacional de Memoria Histórica junto a Zapatero

Oltra, Rodríguez y Pérez Garijo.

Oltra, Rodríguez y Pérez Garijo. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Jorge Rodríguez, líder de Ens Uneix, tiene muy presente a sus amigos. También a quienes no lo son tanto. Entre las primeras se encuentra Rosa Pérez Garijo, actual coordinadora general de Esquerra Unida (EU) y quien coincidió en el primer equipo de gobierno de Jorge Rodríguez en la Diputación de Valencia, en la legislatura de 2015. Entonces Rodríguez era el presidente, por el PSPV, y Pérez era la diputada de Memoria Democrática en aquel gobierno de coalición.

La amistad ha continuado con el tiempo más allá de gobiernos y de traumas políticos. Pérez, de hecho, es junto a Mónica Oltra una habitual de los encuentros con Rodríguez, en València o en Ontinyent. Ens Uneix se ha acordado de su antigua compañera de gobierno ahora que se cumplen diez años de la puesta en marcha del área de Memoria Democrática, y va a celebrar un congreso internacional en València para poner en valor estas políticas. Pérez participará en una mesa redonda junto a Rodríguez y al expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, invitado 'estrella' para la ocasión.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
  2. El chorro polar hará que Valencia pase del calor a las lluvias y tormentas con granizo en sólo unas horas
  3. Alerta naranja por lluvias y tormentas en Valencia
  4. El presidente de la CHJ pidió antes de las 18 horas 'enviar un mensaje para subir a los pisos altos
  5. Gloria Sánchez, investigadora de bacterias: 'La contaminación por la dana ha disminuido en el agua, pero permanece en en el fondo de l'Albufera
  6. El presidente de la CHJ Miguel Polo rompe más de diez meses de silencio ante la jueza y el fiscal de la dana
  7. Mazón contagia su anomalía al 9 d’Octubre
  8. Miguel Polo (CHJ) declara que pidió el Es Alert para Forata a las 17.30 y que se enteró del caudal del Poyo a las 18.45 horas

La Generalitat assegura que el 9 d'Octubre serà en el Palau i "preveu" que Mazón assistisca a la processó

La Generalitat assegura que el 9 d'Octubre serà en el Palau i "preveu" que Mazón assistisca a la processó

De les tempestes a la calor: brusc canvi d'oratge esta setmana a la Comunitat Valenciana

De les tempestes a la calor: brusc canvi d'oratge esta setmana a la Comunitat Valenciana

La Generalitat ve "confirmado" su relato con el testimonio de Polo: "Nadie era capaz de prever lo que iba a suceder"

La Generalitat ve "confirmado" su relato con el testimonio de Polo: "Nadie era capaz de prever lo que iba a suceder"

L'Eliana inicia un ciclo de debates sobre la Transición

L'Eliana inicia un ciclo de debates sobre la Transición

La Generalitat veu "confirmat" el seu relat amb el testimoniatge de Polo: "Ningú era capaç de preveure el que anava a succeir"

La Generalitat veu "confirmat" el seu relat amb el testimoniatge de Polo: "Ningú era capaç de preveure el que anava a succeir"

Guiño de Jorge Rodríguez a su amiga de EU Rosa Pérez

Guiño de Jorge Rodríguez a su amiga de EU Rosa Pérez

Tour & Kids muestra su especialización con innovación y experiencias en actividades extraescolares para el curso 2025-2026 en la II Jornada del Docente

Tour & Kids muestra su especialización con innovación y experiencias en actividades extraescolares para el curso 2025-2026 en la II Jornada del Docente

La Generalitat asegura que el 9 d'Octubre será en el Palau y "prevé" que Mazón asista a la procesión

La Generalitat asegura que el 9 d'Octubre será en el Palau y "prevé" que Mazón asista a la procesión
Tracking Pixel Contents