Guiño de Jorge Rodríguez a su amiga de EU Rosa Pérez
Ens Uneix da protagonismo a la exdiputada en un congreso internacional de Memoria Histórica junto a Zapatero
Redacción Levante-EMV
Jorge Rodríguez, líder de Ens Uneix, tiene muy presente a sus amigos. También a quienes no lo son tanto. Entre las primeras se encuentra Rosa Pérez Garijo, actual coordinadora general de Esquerra Unida (EU) y quien coincidió en el primer equipo de gobierno de Jorge Rodríguez en la Diputación de Valencia, en la legislatura de 2015. Entonces Rodríguez era el presidente, por el PSPV, y Pérez era la diputada de Memoria Democrática en aquel gobierno de coalición.
La amistad ha continuado con el tiempo más allá de gobiernos y de traumas políticos. Pérez, de hecho, es junto a Mónica Oltra una habitual de los encuentros con Rodríguez, en València o en Ontinyent. Ens Uneix se ha acordado de su antigua compañera de gobierno ahora que se cumplen diez años de la puesta en marcha del área de Memoria Democrática, y va a celebrar un congreso internacional en València para poner en valor estas políticas. Pérez participará en una mesa redonda junto a Rodríguez y al expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, invitado 'estrella' para la ocasión.
