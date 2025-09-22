El PSPV denuncia la renuncia de la diputación a dos plantas de biomasa en Utiel y Llíria y la pérdida de 1,9 millones de fondos europeos

El portavoz socialista en la Diputación de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, ha denunciado hoy en rueda de prensa que la institución provincial está a punto de perder 1,9 millones de euros de fondos europeos destinados al proyecto Valencia BioValoriza, que contemplaba la construcción de dos plantas de biomasa en Llíria y Utiel.

“El gobierno provincial ha tenido tiempo desde principios de 2024 para ejecutar el proyecto y no ha hecho absolutamente nada. Los técnicos ya advierten de que no hay tiempo material para cumplir el plazo, por lo que el 31 de diciembre de 2025 se perderá esta subvención millonaria”, ha asegurado Bielsa.

El proyecto preveía la reutilización de 200 hectáreas de masa forestal, transformando los restos en astillas o pellets para producir energía destinada a instalaciones municipales. “Era una inversión clave para la prevención de incendios y para combatir el cambio climático como dijo Mompó en la presentación; perderla es de una gravedad extrema, más aún tras la Dana devastadora de hace un año, los gravísimos incendios de este verano y la emergencia climática en la que nos encontramos”, ha afirmado el portavoz socialista.

Bielsa ha acusado al presidente de la Diputación, Vicent Mompó (PP), de “desidia e incompetencia” y ha recordado que “igual que Mazón eliminó la Unidad Valenciana de Emergencias, ahora la Diputación pierde un plan forestal europeo que protegía nuestros montes y nuestra seguridad”. Además, ha señalado la “responsabilidad compartida” de Ens Uneix, socio del PP en el gobierno provincial.

“Perder casi dos millones de euros por negligencia es un atentado contra la seguridad de los valencianos y una muestra más de la irresponsabilidad de este gobierno”, ha subrayado Bielsa.

Una agenda de iniciativas políticas

En paralelo, el portavoz socialista ha anunciado una quincena de iniciativas políticas que el grupo defenderá en los próximos meses, con el objetivo de reforzar la gestión de las emergencias, el bienestar social y los derechos ciudadanos en la provincia de Valencia.

Así, ha defendido la exigencia de un pleno extraordinario para aprobar las conclusiones de la comisión de la Dana, abierto a alegaciones de municipios, asociaciones de víctimas y bomberos.

La convocatoria de una Mesa de Diálogo con grupos y sindicatos para afrontar la modernización del Consorcio Provincial de Bomberos.

Una propuesta para que la Diputación lidere el debate sobre la nueva Ley de Emergencias, evitando enfoques negacionistas.

La renovación de la petición de un Plan de Salud Mental, con especial atención a los municipios afectados por la Dana y a la juventud.

También ha lanzado una propuesta para la asignación de los remanentes de la Diputación, priorizando a los municipios afectados por la Dana y a las entidades marginadas por la Generalitat.

Bielsa ha anunciado además que se reforzará desde el grupo socialista las iniciativas de apoyo al asociacionismo en defensa de los Derechos Humanos, como la ONG Open Arms, “frente a discursos de odio e intolerancia”.

Y se abogará también por una estrategia provincial de vivienda, “el gran reto pendiente que afecta a miles de familias valencianas”, especialmente en el área metropolitana.