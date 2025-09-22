Una red de 'walkies' autoorganizada ante futuras emergencias

Vecinos con ‘walkies’ ante futuras emergencias. Es una posible solución, sencilla, autoorganizada, y en red. Es la que plantean los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción como “una red de comunicación alternativa” para hacer posible la respuesta vecinal ante futuras catástrofes. Es una de las lecciones aprendidas de la dana del pasado 29 de octubre de 2024. Una lección que, en este caso, han aprendido los vecinos de la zona cero que, aunque no tienen la responsabilidad de responder a las emergencias, apuestan por tomar medidas. Y piden decisión y avances.

En un comunicado, los CLER han explicado que han creado “equipos de intervención vecinales coordinados mediante una red de ‘walkies’ que permitirán mantener la comunicación en caso de fallo de la red eléctrica o de telefonía”. Este proyecto está totalmente autogestionado y, aseguran sus promotores que “nace con la voluntad de coordinarse con las administraciones locales”,

“Inoperatividad” de los planes de emergencia

“Esta iniciativa de los comités es un ejemplo claro de cómo la sociedad civil puede ejercer un papel activo y riguroso ante la urgencia de la crisis climática”, han defendido. Sobre todo, indican, porque “la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 que causó la muerte de 229 personas y miles de damnificados evidenció la inoperatividad de los Planes de Emergencia existentes y la necesidad de formación en materia de autoprotección para toda la ciudadanía”.

Desde estos colectivos han explicado que, desde julio, han hecho llegar una batería de preguntas a los ayuntamientos afectados por la dana para conocer el estado de los diferentes planes y las medidas de urgencia que se implementarían este otoño en caso de nuevos episodios de lluvias torrenciales, sobre todo, “teniendo en cuenta que buena parte de las infraestructuras todavía no han sido reconstruidas”.

Interlocución con Emergencias

Además, han presentado una “petición urgente de interlocución con el cuerpo técnico de Emergencias de la Generalitat Valenciana” para “poder plantear una coordinación y planificación también a nivel autonómico”. Dos meses después, denuncian que “solo los ayuntamientos de Paiporta, Catarroja, Massanassa y Aldaia han dado algún tipo de respuesta a las preguntas planteadas”.

Por eso, prevén una serie de acciones en los próximos días para reivindicar “el derecho de la ciudadanía a participar en sus planes de emergencia, en las políticas que afectan al bienestar colectivo y exigir a todos los ayuntamientos la implementación de medidas de urgencia”.

Acciones en los próximos días

Este lunes, en concreto, los CLER participarán en una asamblea ciudadana de Alfafar y Parke Alcosa para abordar el estado de los planes de emergencia en la Plaza Poeta Miguel Hernández. Este jueves por la mañana, presentarán en rueda de prensa las acciones sobre los planes de emergencia impulsadas por los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción. Será en la Plaza del Ayuntamiento de Alfafar. Por la tarde de ese mismo día, a las 19 horas, habrá una concentración del Comité Parke-Alfafar ante el Pleno del Ayuntamiento de Alfafar, donde también participarán y comparecerán para plantear el estado del plan de emergencia municipal. A las 20 horas, por su parte, el Comité de Benetússer en el Pleno del Ayuntamiento de Benetússer pedirá información sobre el estado del plan de emergencia municipal.

De cara al fin de semana, el viernes a las 10 se presentará públicamente la recogida de firmas exigiendo la implementación inmediata de medidas de urgencia y la elaboración de planes de emergencia en los pueblos afectados por la dana. Será en la plaza del Ayuntamiento de Aldaia. El 27 de septiembre, sábado, a las 18:30 horas, se plantará un olivo en memoria de las víctimas en el Parque de los jubilados del barrio de la Torre. Al día siguiente, el domingo 28 de septiembre a las 18 horas, se hará un acto público de denuncia del estado de los planes de emergencia a las puertas del Centro de Mayores Savia de Paiporta.