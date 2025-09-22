¿Por qué hay tantas averías en Metrovalencia desde hace semanas?

Desde finales de agosto, el timeline del perfil de Metrovalencia en X es un hilo constante de mensajes informando sobre incidencias, retrasos y la actualización de los mismos; es la realidad, también, de millones de valencianos y valencianas a diario desde hace semanas. Los problemas son prácticamente diarios. El último se ha producido este lunes en plena hora punta de entrada al trabajo, cuando un convoy se ha averiado a la altura de la estación de Paiporta. Ha ocurrido alrededor de las 7.45 horas y la incidencia ha provocado una concatenación de retrasos acumulados en las líneas 1 (Bétera-Vilanova de Castelló), 2 (Llíria-Torrent Avinguda) y 7 (Marítim-Torrent Avinguda) que, más tarde, se han extendido a la 6 (Marítim-Tossal del Rei) y la 8 (Marítim-Marina Reial Joan Carles I), con demoras generalizadas.

Aunque el tren averiado se ha retirado en un lapso de 45 minutos aproximadamente, como explican fuentes oficiales de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV); se ha decidido suspender la circulación de los convoyes de la línea 2 entre València Sud y Torrent Avinguda para evitar que la incidencia "afecte al resto" de servicios, aunque se ha recuperado una hora y media después. La incidencia coincide con el Día Mundial sin Coches; ardua tarea promocionar y fomentar el transporte público con fallos continuos en el servicio. Porque es lo que está ocurriendo desde hace meses en Metrovalencia, desde la reapertura del servicio íntegro en junio después de los destrozos provocados por la dana. En los 11 primeros días, se registraron 75 incidencias.

Pero, ¿cuál es el motivo detrás de estas averías? ¿Por qué se están acumulando los problemas en Metrovalencia con incidencias casi diarias?

Estos son los motivos

Según explican fuentes oficiales de Metrovalencia, las incidencias de las últimas semanas no están relacionadas con la dana; esas ya se solventaron en el periodo de rodaje, entre junio y julio. Tampoco la conectan con el puesto de mando provisional, ubicado en Antonio Machado en sustitución del destruido por la dana el 29-O en València Sud; el nuevo comenzará a funcionar a finales de año, con la apertura de la nueva estación de València Sud, aunque ahora se ha trasladado a la primera planta; antes estaba al nivel del suelo y, por eso, tuvo gran afectación el pasado octubre. Y el origen de las incidencias tampoco se debe a la recuperación del horario habitual, el laborable, después de un agosto con horario de días festivos.

Europa Press

Las actuales son una "acumulación de incidencias varias, con diferente origen y en puntos distintos del recorrido, en un corto periodo de tiempo". Esta última ha tenido la avería de un tren como origen en la estación de Paiporta; pero la semana pasada hubo cierta diversidad. Estas son algunas de las señaladas por FGV:

problemas de alimentación eléctrica en la estación de Paiporta;

una pérdida de encadenamiento en la estación de Antonio Machado;

o problemas derivados de la tormenta eléctrica de este domingo en la Ribera.

La "complejidad" de la red

Otro de los motivos con los que Metrovalencia justifica esta concatenación de incidencias es la "complejidad de la red" con más de 160 kilómetros de recorrido, por un lado; y "muy interconectada", por otro lado, con tres líneas, las más largas de la red (la 1, la 2 y la 7), con mucho recorrido compartido. Circulan por las mismas vías cuando atraviesan el centro de la ciudad de València. "Hay incidencias en otras líneas -, detallan-, pero cuando se producen en estas tres, las incidencias son más notables porque son servicios con mucho tramo". Esta casuística no es nueva y, desde FGV, no pueden valorar si hay más incidencias después que antes de la dana.

De hecho, cuando ocurre una incidencia como la de este lunes en el tramo sud, los efectos se trasladan también a las partes de su parte norte, desde Llíria a Vilanova de Castelló, ponen como ejemplo; y, además, tardan mucho más en recuperarse porque "no es fácil normalizar el funcionamiento en tramos tan largos", añaden.

Servicios de mantenimiento

Paralelamente a este periodo de incidencias acumuladas, Metrovalencia sigue adelante con sus tareas de mantenimiento, pese al "sobreesfuerzo después de la dana", y con un plan de acciones de revisión para tratar de minimizar los problemas en la red.