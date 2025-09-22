Sanidad adjudicará hasta 200 plazas médicas de difícil cobertura solo por méritos y sin oposición

La Conselleria de Sanidad está ultimando la oferta de plazas de difícil cobertura que adjudicará a través de un concurso de méritos sin oposición en el mes de octubre. Según explicó el viernes el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, su número oscilará entre las 150 y las 200 vacantes, aunque será la resolución de las ofertas públicas de empleo (OPEs) pendientes desde 2017 -el proceso ha tenido en vilo a más de 53.000 sanitarios desde hace cuatro años- las que determinen su número final. Los profesionales obtendrán estas plazas en propiedad, con el compromiso de permanecer en la misma durante un mínimo de tres años; a partir de entonces, podrán optar a una comisión de servicio o a un traslado a otro hospital y serán propietarios de esta plaza, sin haber pasado un examen o concurso-oposición.

Esta medida, anunciada en marzo y que será una realidad en octubre, es otra de las estrategias de la Generalitat Valenciana para retener talento y poder ir reduciendo el número de vacantes entre los facultativos. Según el último dato difundido por fuentes oficiales, la cifra ascendía a 600 puestos libres en febrero. Aunque no se ha actualizado, la resolución de las OPEs y la contratación de 274 médicos internos residentes (MIR), que publicó en exclusiva Levante-EMV el pasado lunes, hace pensar que la cifra actual es menor.

Dónde se ofertarán

El concurso de méritos podrá ofertar vacantes en los departamentos declarados como de difícil cobertura, como Dénia, Vinaròs, Ontinyent, Alcoi, Torrevieja, Elda, Orihuela o Requena, entre otros. Se trata, principalmente, de hospitales pequeños, comarcales, alejados de las grandes urbes de la Comunitat Valenciana; y que, habitualmente, tienen más problemas para encontrar personal. En principio, Sanidad no tiene la intención de extender la categorización a otros departamentos, aunque sí que podría determinar como tal alguna vacante determinada en otros hospitales, dependiendo de las necesidades analizadas por el departamento. Hay nuevas modalidades médicas clave con pocos profesionales especializados que podrían entrar ahí, como Medicina Predictiva, Terapias Génica o Medicina Preventiva.

Cabe recordar que, según el decreto ley 2/2024 que cambió la estructura de la sanidad pública valenciana y creo las agrupaciones sanitarias interdepartamentales (ASI), los profesionales que ocupen estas plazas pueden obtener una retribución de hasta 10.000 euros anuales adicionales dependiendo de la categoría profesional -si la Conselleria lo aprueba- y acceder a un desarrollo profesional más rápido, puesto que obtendrán más puntos en cuanto al tiempo trabajado, entre otros, a la hora de poder promocionar a otro puesto.

Marciano Gómez, en 2024, junto a los profesionales recién incorporados en el hospital de Dénia. / GVA

Déficit de médicos

Conselleria siempre ha defendido los beneficios de esta medida. En septiembre, ofreció por primera vez el número de contrataciones realizadas por esta vía: a 172 médicos entre febrero y septiembre de 2024; el último dato es de hace prácticamente un año. De hecho, Gómez remarcó el viernes que el modelo ha sido exportado por otras comunidades autónomas, como Madrid y Galicia.

La falta de médicos es una realidad en la sanidad pública, tanto en la valenciana como en el conjunto del país. Más allá de las 600 vacantes médicas, a falta de una actualización de la cifra, los hospitales y centros de salud de la Comunitat Valenciana esperan la jubilación de casi 3.000 facultativos en los próximos cinco años. A ese déficit hay que sumar el número de profesionales que decide pasarse a la sanidad privada y dejar de ejercer en la pública, un fenómeno que ha crecido un 12 % en los últimos seis años según los datos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV); o quienes se decantan por ejercer en otra comunidad autónoma con mejores condiciones laborales; entre ellas, la jornada de 35 horas semanales por implantar aún en la sanidad valenciana.

Sindicatos a favor, con trasparencia

La medida cuenta, en principio, con el beneplácito de la mayoría de sindicatos y profesionales. "Los sistemas de incentivos son necesarios para cubrirlas y lo consideramos acertado -, defiende el vicepresidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), Pedro Ibor- porque garantiza la asistencia universal, gratuita y equitativa independientemente de donde viva el paciente". Sin embargo, cree que se necesita tiempo para valorar si los beneficios de estas plazas "son útiles o no". Por su parte, fuentes del CESM -el sindicato médico- se muestran "completamente a favor" porque el objetivo es "intentar retener talento", lo que es siempre "una buena noticia".

Incluso los sectores menos alineados con el actual Consell ven positiva la medida, aunque con sospechas. Así se expresa Eva Plana de UGT: "No estamos en contra de abrir este proceso porque la ciudadanía debe tener acceso a la sanidad independientemente de su lugar de residencia, pero nos preocupa que no se negocie ni la oferta, ni el baremo". Habrá que esperar, por tanto, a la letra pequeña. El deseo de Plana es que el proceso sea "transparente y que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a estas plazas" y ser "personal fijo en el futuro". Más crítica se muestra Yolanda Ferrández de CCOO, quien muestra sus reticencias porque estas plazas se ocupen "con menos exigencias de selección que las habituales" y tampoco se muestra convencida por retener el talento a cambio de "inmovilidad".