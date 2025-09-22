Sostenibilidad insostenible
Enrique Moltó
Les voy a dar algunos ejemplos de lo que podemos llamar sostenibilidad insostenible. En mi ciudad de residencia se han modificado algunas entradas y, con el fin de construir un carril bici y mejorar uno de los accesos se han talado cuatro magníficos ejemplares de plataneros de indias que proporcionaban una magnífica sombra a los transeúntes, sin molestar a los vecinos de las casas, porque es una zona sin un solo edificio cercano. Les aseguro que pasar por allí ahora en verano es un infierno al que hemos sido sometidos con la excusa de la sostenibilidad de ensanchar unas aceras, que ya eran anchas, y construir un carril bici. Estoy completamente de acuerdo con esa intervención, pero ¿tan difícil era integrar esos cuatro grandes árboles en la misma? Del mismo modo, oigo hablar de cinturones verdes y de repoblaciones periurbanas en ciudades semiáridas, que solo serán posibles con un riego que no es en sí mismo sostenible, o de construir espacios verdes que actúen como refugios climáticos que requerirán de riegos que no serán fácilmente sostenibles. Mientras tanto, los mantenedores de los grandes espacios agroforestales en el entorno mediterráneo, los agricultores no profesionales y mayores de 65 años, son amenazados con ser abandonados a su suerte por la futura PAC, por la miopía de los que lo deciden en Europa y de los que no saben defenderlo en España, porque sueñan con agriculturas profesionales y rentables que no son posibles en todos los lados. Es mucho más barato mantener ese ejército de agricultores con precios justos y con pagos por servicios ecosistémicos que todas esas ideas peregrinas que se les ocurren a algunos políticos para mantener el espacio agroforestal y defenderlo de los grandes incendios. En fin, lo siento, pero solo veo contradicciones que no entiendo.
