De las tormentas al calor: brusco cambio de tiempo esta semana en la Comunitat Valenciana

Llega el otoño y con él un descenso genealizado de las temperaturas en todo el país. Este lunes, martes y miércoles el ambiente será fresco con chubascos en Baleares, extremo norte y sureste peninsular; algunos de fuerte intensidad y con tormenta. En la Comunitat Valenciana, se activará la alerta amarilla por tormentas acompañadas de posible granizo y rachas muy fuertes de viento en la noche del lunes al martes en el litoral sur de Alicante con hasta 20mm de precipitación acumulada en una hora.

Temperaturas por debajo de los 10 grados

Este lunes se ha registrado la noche más fresca de los últimos meses, con temperaturas que no han subido de los 10 grados en las poblaciones del interior. El récord de esta noche lo tiene El Toro, con 1 grado positivo de mínima. Municipios como Alpuente o Bocairent han registrado mínimas por debajo de los 5 grados, y en Requena se ha registrado una mínima de 5,6 grados, según los datos ofrecidos por Avamet. En la costa, por su parte, se ha bajado de los 20 grados a excepción del litoral sur de Alicante. Según la predicción de Avamet, la noche de este lunes se espera que refresque todavía más.

Cambio brusco de tiempo

Tras un inicio de semana marcado por el descenso térmico, las temperaturas frescas devolverán el protagonismo al calor. Coincidiendo con el conocido como "veranillo de San Miguel", a partir del jueves regresan las temperaturas cálidas y estables en toda la Comunitat Valenciana, un repunte térmico que se mantendrá durante todo el fin de semana.

Este incremento de las temperaturas se hará especialmente notable en las comarcas del interior, que pasarán de máximas de 24 a 29 grados en Requena, de 26 a 31 grados en Xàtiva y hasta 32 grados este sábado en Ontinyent.