Veganic llega al Fruit Attraction 2025 cargado de novedades y dispuesto a consolidar su crecimiento global

La feria Fruit Attraction 2025 será el gran punto de encuentro del sector hortofrutícola internacional en Madrid, donde se darán cita agricultores, distribuidores, investigadores y empresas líderes en biosoluciones para la agricultura. En este contexto, Veganic llega en un momento clave de su expansión global, con nuevas filiales, más registros internacionales y tecnologías exclusivas que están marcando el futuro de la agricultura sostenible.

Expansión estratégica: nuevas filiales y registros internacionales

Estos últimos meses, en Veganic han dado pasos decisivos para consolidar su liderazgo en el ámbito de las biosoluciones agrícolas. Han abierto filiales en el Sur de Asia y Brasil, dos mercados estratégicos para el desarrollo de la agricultura moderna, y han logrado nuevos registros de productos en México, Italia, Portugal y Turquía, lo que amplía significativamente la presencia de sus tecnologías en regiones de alta relevancia agrícola.

Estos hitos reflejan su estrategia de estar más cerca de los agricultores, distribuidores y supermercados, ofreciendo tecnología agrícola innovadora que combina eficacia, sostenibilidad y rentabilidad. Estar presentes en diferentes continentes les permite, además, recoger experiencias diversas y adaptarse a los retos locales de cada cultivo y clima, reforzando su capacidad para ofrecer biosoluciones de alcance verdaderamente global.

Innovación aplicada al campo: NeoPrime®, NeoDuo® y MicroGea®

En su stand de la Fruit Attraction 2025, los visitantes podrán descubrir los últimos avances de su portafolio de biosoluciones para la agricultura, con foco en la seguridad alimentaria mundial. Entre ellos, dos de sus desarrollos más disruptivos: NeoPrime®,ciencia para la agricultura regenerativa, y MicroGea®, microbiología exclusiva para un suelo vivo.

En Veganic han desarrollado en exclusiva la tecnología NeoPrime®, basada en la descodificación del alfabeto vegetal para formular productos que actúan como Plant Primers: soluciones que preparan a la planta, activando sus mecanismos de respuesta de manera específica y eficiente, igual que un primer en cosmética prepara la piel.

Los principales hallazgos científicos que inspiran NeoPrime® confirman, por un lado, que las señales bioquímicas funcionan como «mensajes» vegetales, es decir, las plantas emiten compuestos que activan respuestas en sus vecinas. Asimismo, el alfabeto vegetal descodificado muestra cómo esas señales desencadenan rutas hormonales y metabolitos específicos, los mismos que con NeoPrime® integran en sus formulaciones.

Estas señales, a su vez, generan respuestas rápidas y adaptativas, lo que explica la eficacia de este tipo de mecanismos naturales. Por otro lado, la comunicación planta-planta y planta-suelo tiene un impacto directo en el ecosistema, generando un efecto protector sostenible en el tiempo y reforzando la resiliencia frente a plagas.

NeoPrime® también actúa con el compromiso crecimiento-producción: ayuda a las plantas a emitir compuestos volátiles que atraen a la fauna auxiliar, favoreciendo la polinización, el cuajado y, en consecuencia, el rendimiento productivo.

NeoPrime muestra la importancia de conocer el alfabeto de las plantas. / ED

Gracias a esta tecnología, los agricultores disponen de una herramienta innovadora que combina ciencia de frontera con beneficios agronómicos reales: resiliencia, productividad y sostenibilidad. NeoPrime® no solo prepara a la planta, también abre un nuevo capítulo en la agricultura regenerativa al inspirarse directamente en la forma en que las plantas se comunican y se defienden en la naturaleza.

MicroGea®: microbiología exclusiva para un suelo vivo

MicroGea® es otra de sus tecnologías estrella. Se trata de un desarrollo biotecnológico basado en microorganismos endófitos exclusivos, registrados en la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT) con los certificados CECT 31207 y 31208. Entre sus cepas protegidas destacan Bacillus subtilis VE1722, Bacillus atrophaeus VE0706, Bacillus halotolerans VN323 y Bacillus megaterium VN324.

Diseñada para mejorar la Nutrient Use Efficiency (NUE), MicroGea® reduce la dependencia de fertilizantes minerales tradicionales como NPK y permite optimizar la absorción de nutrientes durante todo el ciclo del cultivo, regenerar la microbiota del suelo, favoreciendo su salud y equilibrio, y maximizar la productividad agrícola en sistemas sostenibles.

Con MicroGea®, Veganic ofrece a los productores una herramienta clave para avanzar hacia un modelo agrícola más respetuoso con el ecosistema, donde la salud del suelo se convierte en el pilar central de la productividad a largo plazo.

NeoDuo®: eficiencia nutricional y sostenibilidad

NeoDuo®, una tecnología pionera de doble complexión diseñada para optimizar la absorción de nutrientes y maximizar la eficiencia energética de los cultivos. Su acción se centra en cuatro áreas clave: mejorar la eficiencia nutricional, reducir las necesidades energéticas, potenciar el rendimiento vegetal y minimizar el impacto ambiental. Gracias a esta innovación, las plantas crecen de forma más saludable y equilibrada, aprovechando mejor los recursos disponibles y avanzando hacia una agricultura más sostenible.

Go-To-Market Global: plataforma de colaboración

Además de sus innovaciones técnicas, en Fruit Attraction 2025 también presentarán su plataforma Go-To-Market Global, pensada para facilitar la colaboración con third parties y crear sinergias con empresas del sector en diferentes países. Este modelo refleja su visión integradora de la innovación: abrir el acceso a mercados internacionales y fomentar el crecimiento compartido en el sector agrícola.

Patrocinadores del WIFI en Fruit Attraction 2025

Como parte de su compromiso con la conectividad y el intercambio de conocimiento, este año serán patrocinadores oficiales del WIFI en Fruit Attraction 2025. Un gesto que simboliza su vocación de tender puentes y facilitar que los profesionales del sector estén siempre conectados con la información y las oportunidades de negocio.

Un año de crecimiento y consolidación para Veganic

El 2025 está siendo un año decisivo para la compañía. A las nuevas filiales y registros internacionales se suma el reconocimiento de sus tecnologías como referentes en el mercado de las biosoluciones. El lanzamiento de MicroGea® y la consolidación de NeoPrime® y NeoDuo® marcan un antes y un después en el modo de entender la agricultura: una agricultura más preparada, resiliente y alineada con los objetivos del Green Deal y la estrategia Farm to Fork .

Veganic proporciona biosoluciones veganas y cruelty-free. / ED

Este crecimiento se apoya en una inversión constante en investigación, en la colaboración con universidades y centros de excelencia, y en la confianza de los agricultores que ven en nosotros un aliado de largo plazo.

Veganic: ética, ciencia y sostenibilidad

Veganic es una empresa Vegan & Cruelty Free, lo que significa que sus desarrollos están alineados con los valores de respeto a la vida y sostenibilidad ambiental. Apuestan por un modelo agrícola donde la innovación científica se une a la responsabilidad ética, ofreciendo al agricultor biosoluciones que contribuyen a un futuro más justo, eficiente y en armonía con el planeta.

Mirando al futuro

Por todo ello, su presencia en Fruit Attraction 2025 no es solo una exhibición de innovaciones, es también una invitación a compartir su visión de la agricultura del futuro: una agricultura donde la ciencia se pone al servicio de la vida, donde cada decisión tecnológica está guiada por principios éticos y donde los agricultores tienen acceso a herramientas que les permiten producir más y mejor, cuidando al mismo tiempo de sus tierras y del planeta.

En Veganic creen que el futuro de la agricultura no será únicamente más productivo, sino también más humano, más sostenible y justo. Y trabajan cada día para hacerlo posible.

Veganic os espera en Madrid para descubrir juntos cómo sus biosoluciones agrícolas están transformando la manera de cultivar en todo el mundo.