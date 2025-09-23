Una acusación popular en la causa de la dana pide la imputación del presidente de la CHJ Miguel Polo

Una acusación popular en la causa de la dana ha pedido la imputación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHL) Miguel Polo tras su declaración del pasado viernes porque ve "indicios razonables de criminalidad en la testifical" del máximo responsable del organismo de cuenca.

La petición la ha presentado el partido Valores, representando por el abogado Juan Chapapría, un abogado y seguidor de la campaña de Francisco Camps a la presidencia del Partido Popular.

El letrado señala de "la propia declaración [de Miguel Polo], así como de las contradicciones detectadas entre sus manifestaciones públicas, sus comunicaciones internas y su actuación concreta durante la citada emergencia, se derivan elementos de juicio suficientes para sostener que su conducta pudo haber contribuido, por omisión grave, al desenlace trágico producido como consecuencia de la DANA acaecida el pasado 29 de octubre".

Chapapría desgrana los puntos débiles en la declaración de Polo en los que detecta que permitiría solicitar su imputación. Por ejemplosobre la petición que el presidente de la CHJ explicó que hizo a las 17.30 horas para que se enviara un "mensaje de alerta a la población 'diciendo que se suban a los pisos altos'”. Para Valores, "en dicha intervención [Polo] no emitió ninguna advertencia operativa concreta ni recomendó la adopción inmediata de medidas de urgencia más allá de esa sugerencia genérica, ni consta que insistiera con la firmeza exigible dada la gravedad de la situación]".

Y añade que "el propio señor Polo reconoció que no informó en el Cecopi (Centro de coordinacion operativo integrado, el cerebro de la emergencia) de la súbita crecida del barranco del Poyo, a pesar de haber tenido constancia de la misma hacia las 18:45h a través del personal de su organismo", tal como él mismo admitió.

"Según sus propias palabras, -continúa el escrito de Valores- [Polo] omitió alertar sobre el Poyo porque “no había capacidad de reacción” a partir de esos datos, considerando que dicha información “no era relevante” en comparación con la relativa a los grandes ríos, pues la CHJ “solo se centraba en los grandes ríos”. Aunque el partido obvia recoger el resto de la declaración de Polo en la que señalaba que el dato de los 1.686 m3/seg notificado por el SAIH era asumible por la capacidad del barranco del Poyo. Pero que lo que se desconocía era que los afluentes del Poyo al sur de la cuenca (donde no hay sensores ni vigilancia de los cauces), ya habían aportado 2.283 metros cúbicos por segundo al barranco del Poyo o barranc de Torrent.