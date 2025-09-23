Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atascos y retenciones en los principales accesos a València

Numerosas carreteras que dan acceso a la ciudad registran atascos desde primera hora de esta mañana

Retenciones a la altura de Quart de Poblet por un accidente de tráfico. / DGT

Miguel Marzal

Las principales vías de acceso a la ciudad sufren atascos y retenciones desde primera hora de este martes. La circulación es complicada especialmente en la Pista de Silla, V-30, A-3, A7, donde numerosas retenciones se suceden en las principales entradas y salidas de la ciudad de València.

  • En la A-3 Len el km 315.001 en  Buñol sentido creciente de la kilometración. Desde el km 350 en Quart de Poblet  al km 352 en Mislata sentido Valencia.
  • En la V-30 a la altura de Paterna desde el km 15 al km 13 sentido hacia el Puerto de València. Desde el km 10 en Mislata al km 8 en el barrio de la Luz  sentido Puerto de Valencia.
  • En la A-7 desde el km 330 en Les Simetes  al km 325 en Cruz de Gracia  sentido Barcelona. Desde el km 341 en  Mas del Jutge al km 337 en Pai i Capellans sentido creciente hacía Barcelona.
  • En la V-31 a la altura de Horno de Alcedo desde el km 13.3 al km 12 sentido Alicante.
  •  En la V-21 hay varios kilómetros de retenciones desde el km 14 en Alboraia al km 18 en Valencia, sentido creciente de la kilometración hacia Valencia.  Desde el km 15 en Alboraia  al km 18 en Valencia sentido hacia Valencia.
  • La carretera CV-36 desde el km 4 en Picanya al km 0.12 en Horno de Alcedo sentido Valencia.

 

