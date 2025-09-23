Atascos y retenciones en los principales accesos a València
Numerosas carreteras que dan acceso a la ciudad registran atascos desde primera hora de esta mañana
Las principales vías de acceso a la ciudad sufren atascos y retenciones desde primera hora de este martes. La circulación es complicada especialmente en la Pista de Silla, V-30, A-3, A7, donde numerosas retenciones se suceden en las principales entradas y salidas de la ciudad de València.
- En la A-3 Len el km 315.001 en Buñol sentido creciente de la kilometración. Desde el km 350 en Quart de Poblet al km 352 en Mislata sentido Valencia.
- En la V-30 a la altura de Paterna desde el km 15 al km 13 sentido hacia el Puerto de València. Desde el km 10 en Mislata al km 8 en el barrio de la Luz sentido Puerto de Valencia.
- En la A-7 desde el km 330 en Les Simetes al km 325 en Cruz de Gracia sentido Barcelona. Desde el km 341 en Mas del Jutge al km 337 en Pai i Capellans sentido creciente hacía Barcelona.
- En la V-31 a la altura de Horno de Alcedo desde el km 13.3 al km 12 sentido Alicante.
- En la V-21 hay varios kilómetros de retenciones desde el km 14 en Alboraia al km 18 en Valencia, sentido creciente de la kilometración hacia Valencia. Desde el km 15 en Alboraia al km 18 en Valencia sentido hacia Valencia.
- La carretera CV-36 desde el km 4 en Picanya al km 0.12 en Horno de Alcedo sentido Valencia.
