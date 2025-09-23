La bronca Ens Uneix-Vox amenaza la paz de Mompó en la diputación

Aún no ha empezado el equipo de gobierno de la Diputación de València a negociar los presupuestos para 2026 pero la situación ya apunta a bloqueo. La tensión entre Ens Uneix y Vox es indisimulada, con constantes apelaciones directas, lo que complica que unas cuentas con el sello progresista que imprime Ens Uneix dentro de su pacto con el PP vayan a tener el apoyo del partido de extrema derecha. A Vicent Mompó, presidente por el PP, y Natàlia Enguix, la diputada de Ens Uneix, les faltan dos votos para tener la mayoría. Y parece difícil que este año vayan a encontrarlos a su izquierda, desde donde el PSPV lanza mensajes de distanciamiento después de apoyar las cuentas el pasado año, en el contexto de la dana.

Este lunes se ha visto claro que no existen puentes entre Ens Uneix y Vox, con Vicent Mompó en medio. La vicepresidenta Natàlia Enguix ha presentado el primer congreso internacional de memoria histórica que se celebrará el 21 y el 22 de octubre en la Beneficència. Y la estrella invitada será el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, reconvertido en tótem del actual Partido Socialista, pero también en persona non grata en amplios espacios conservadores españoles.

Tanto, que en Vox se lo han tomado casi como una provocación. “Desde Vox no vamos a consentir que un partido sin proyecto provincial y movido únicamente por el afán de protagonismo siga utilizando la administración provincial como escaparate. Exigimos al presidente Mompó que actúe en consecuencia y defienda la dignidad de la Diputación de Valencia frente a estos ataques indignos. No sorprende que la señora Enguix aspire a seguir la estela política de Rodríguez Zapatero: el ideólogo de la aberrante Ley de Memoria Histórica, presidente electo de una España exhausta tras el mayor atentado de nuestra historia —aún sin esclarecer—, cercano a narcodictaduras y bajo la sombra de supuestas colaboraciones en la financiación ilegal del Partido Socialista”, espetó la dirección provincial de Vox.

Cabe recordar que se cumplen diez años desde que la diputación, en tiempos de Jorge Rodríguez como presidente, puso en marcha el área de Memoria Democrática, y han montado un congreso de alto nivel para conmemorarlo. Participará la directora del museo del campo de concentración de Trieste, o el relator especial de la ONU, Bernard Duhaime, entre otros.

Ens Uneix exhibe perfil

Ens Uneix, como está haciendo en cuestiones como la defensa del valenciano (ha socorrido a la AVL, tras los recortes del Consell y de Vox), está exhibiendo un claro perfil progresista. Pero también está marcando distancias con la extrema derecha. Ayer, Enguix subrayaba que la diputación es la única institución valenciana que está “poniendo en valor los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, que inspira la memoria democrática”. “Tenemos un trabajo en aislar a la extrema derecha en las instituciones y que no condicione la acción política. Tenemos que tener claro donde queremos estar los partidos democráticos”, apuntó la vicepresidenta.

Este clima alcanza su punto de ebullición en un momento en que la diputada de Hacienda, Laura Sáez, está ultimando la propuesta de presupuestos para 2026. “Conseguimos en el anterior presupuesto aislar a Vox y espero que seamos capaces de hacerlo. Tenemos más cosas que nos unen. Los enemigos son ellos, la extrema derecha”, señaló Enguix. Cabe recordar que el pasado año se alcanzó un consenso con todo el arco político, incluido el PSPV (a favor) y Compromís (abstención), con unas cuentas expansivas que incluyó todas las peticiones de la oposición de izquierda.

¿Prórroga de los presupuestos?

Ens Uneix no parece dispuesto a hacer ninguna concesión a Vox en materia simbólica para los próximos presupuestos. Tienen una bala en la recámara: la prórroga de unas cuentas que fueron muy generosas en 2025, por el contexto de la dana. Para este año, la previsión apunta a un recorte. Con todo, meten presión a PSPV y Compromís, y recuerdan que el pasado año tuvieron todas las facilidades y se introdujeron todas sus propuestas en las cuentas.

El PSPV invita a Ens Uneix a una moción de censura

Con todo, desde el PSPV Carlos Fernández Bielsa también marcaba ayer distancias. El portavoz socialista respondió a Ens Uneix que si quieren una diputación progresista tienen la opción de la moción de censura para gobernar con el PSPV y Compromís. “Ens Uneix va a tener que decidir si quiere seguir blanqueando a la ultraderecha cuando Vox plantee recortes en materia de igualdad, servicios, o memoria; o si quiere un presupuesto progresista a la altura, con alto grado de ejecución, lo tiene fácil: hay una mayoría progresista en la diputación”, señaló.

Bielsa contextualizó el apoyo del año pasado en el contexto de la dana. Pero señaló un bajo nivel de ejecución (en torno al 40%, y un 22% de inversión real). “Muchas de las propuestas no se han llevado a cabo. Esta es la realidad. Con estos mimbres va a ser complicado que volvamos a apoyar”, advierte el alcalde de Mislata.