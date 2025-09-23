En Directo
Directo: Calos Mazón, a prueba en el Debate de Política General
Carlos Mazón se enfrenta a su segundo Debate de Política General como 'president' de la Generalitat Valencia
Carlos Mazón se enfrenta desde este martes a su segundo Debate de Política General como 'president' de la Generalitat. El dirigente popular llega a las Corts en un contexto muy diferente al del año pasado, tras sufrir un alto desgaste por la gestión de la dana, una catástrofe que ha trastocado la legislatura y le ha puesto contra las cuerdas. A buen seguro que la emergencia del 29 de octubre será la gran protagonista del pleno, tanto en el propio discurso del president como en las réplicas de la oposición, que seguirá al ataque, convirtiendo este en un nuevo examen para el jefe del Consell.
La tensión está garantizada desde primera hora, con una protesta contra Mazón convocada por víctimas de la riada a las puertas del parlamento valenciano. Es la primera meta volante para el jefe del Consell, que inicia con esta cita un octubre de alto voltaje, con el 9 d’Octubre y el aniversario de la dana como los otros puntos calientes y que prevé culminar con la salida de Francisco Gan Pampols del Ejecutivo autonómico y la reforma de este y hasta la presentación de los presupuestos para 2026.
- La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
- El chorro polar hará que Valencia pase del calor a las lluvias y tormentas con granizo en sólo unas horas
- Alerta naranja por lluvias y tormentas en Valencia
- El presidente de la CHJ pidió antes de las 18 horas 'enviar un mensaje para subir a los pisos altos
- Gloria Sánchez, investigadora de bacterias: 'La contaminación por la dana ha disminuido en el agua, pero permanece en en el fondo de l'Albufera
- El presidente de la CHJ Miguel Polo rompe más de diez meses de silencio ante la jueza y el fiscal de la dana
- Mazón contagia su anomalía al 9 d’Octubre
- Miguel Polo (CHJ) declara que pidió el Es Alert para Forata a las 17.30 y que se enteró del caudal del Poyo a las 18.45 horas