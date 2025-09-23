Tribunales
Una diseñadora juzgada por malversación en el Hospital General tira de la manta: "Sergio Blasco era la X"
Gisela Samudio declara que, tras iniciar una relación personal con el gerente del centro hospitalario, le instó a que creara una empresa para obtener contratos
El juicio a once personas, entre ellas el exdirector general del Hospital General de València, Sergio Blasco, por malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho en la gestión del centro hospitalario de a 2005 y 2014 se ha retomado hoy con la confesión de una de las investigadas, Gisela Samudio, sobre el concierto con Sergio Blasco para crear una empresa y acceder a contratos del centro hospitalario.
El juicio contra Sergio Blasco, sobrino del exconseller Rafael Blasco para el que se archivó esta causa, en el que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 20 años de prisión y una multa de 14 millones de euros, ha arrancado hoy en la sección primera de la Audiencia de València con la confesión de Samudio. Y el inicio de las declaraciones del centenar de testigos solicitados por la Fiscalía Anticorrupción.
Gisela Samudio ha confirmado que creó una empresa, Identiar, a nombre de sus familiares con la que comenzó a hacer trabajos de diseño para el Hospital General como "el logotipo de cardiología y de la sala de mama" además de "programación web y diseño gráfico".
En una documentación incautada por la UDEF durante los registros ordenados en la causa, se achacaban diferentes cantidades a iniciales. Una era la "X", detalle por el que ha preguntado la Fiscal Anticorrupción, Adoración Cano. "¿Quién era la 'X'?", le ha preguntado la representante del Ministerio Público. "La X es Sergio. Yo puse inicialmente una 'S', pero él me dijo: 'Gise, nosotros tenemos una relación privada, así que no vayas poniendo mi nombre".
En el interrogatorio de la Fiscal Anticorrupción se han ido desgranando todos los trabajos en los que participó la empresa creada por Samudio junto a otro de los investigados, Francisco Escandell, supuestamente para que no figurara Sergio Blasco como beneficiado: la presentación del nuevo de centro de investigación de la Fundación del Hospital General, del nuevo bloque quirúrgico... Las facturas encontradas durante los registros aparecían con conceptos genéricos como "evento". Según la investigada, Sergio Blasco era "el que me decía cómo se facturaba. Yo me dedicaba a la parte creativa y Sergio se dedicaba a la parte de gestión. De gestión yo no llevaba nada".
