La Fiscalía apoya el auto de la jueza de la dana que consideraba "erróneo" el informe de la Guardia Civil y descartaba investigar a Polo

El fiscal de la dana Cristobal Melgarejo ve "ajustado a derecho" el auto de la magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja que investiga los 229 fallecidos por la barrancada y riada del 29 de octubre. En esta resolución la magistrada consideraba "erróneo" el informe de la Guardia Civil y rechazaba la petición de una acusación popular, la asociación de ultraderecha Liberum, para citar como investigado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y como testigo a la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Maria José Rallo. En este mismo auto, la magistrada también descartaba el presunto "apagón informativo" en el que insiste la Generalitat.

Liberum también pedía que comparecieran cuatro responsables del embalse de Forata, en la cuenca del río Magro, que esta entidad insiste en relacionar con la inundación del barranco del Poyo, a pesar de que se ha descartado por todos los peritos ingenieros, geógrafos y cartógrafos que han declarado en la causa y en la que también insisten varios abogados conspiracionistas.

La jueza señalaba en este auto que ahora respalda la Fiscalía que "desafortunadamente, dicho informe [de la Guardia Civil] que había de limitarse a elaborar una cronología, es erróneo en sus consideraciones y apreciaciones sobre los fallos y negligencias de los intervinientes en los sucesos sucedidos el 29 de octubre de 2024". Y, además, "no se corresponde con lo acordado por esta jueza", ya que explicaba que debía "limitarse a una cronología de los desbordamientos en ríos, barrancos y presas y su relación con los fallecimientos". "Refleja una teoría, la del apagón informativo, plenamente superada, que fue descartada judicialmente", apuntaba la magistrada.

El Fiscal de la dana pide a la sección segunda de la Audiencia de València que rechace el recurso de Liberum contra este auto, al considerarlo que es "ajustado a derecho". Y como complemento de la resolución recurrida, la Fiscalía provincial señala que el Centro de Coordinación de Emergencias "activó, el 29 de octubre de 2024, a las 11:45 horas, la alerta hidrológica en los municipios ribereños del río Magro" a partir de la información enviada por la Aemet y la CHJ. Y que al emitir esta alerta, "comunicó a los municipios que la Confederación Hidrográfica y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias mantenían el seguimiento de la evolución del caudal para informar de cualquier riesgo que se pudiera producir". De ahí que, según el Plan especial ante el riesgo de inundaciones al "director del plan, entre otras funciones, le correspondía determinar las medidas de protección a la población que debían adoptarse".

El fiscal también señalaba la "innecesaridad de averiguar las causas que conllevaron a que la actividad del Centro de Coordinación Operativa Integrada de la Generalitat Valenciana (Cecopi), con motivo de la dana acaecida el 29 de octubre de 2024, se centrara inicialmente en la emergencia relacionada con el embalse de Forata porque dicha atención no era incompatible con la vigilancia de las restantes emergencias surgidas en la provincia de Valencia". Una opinión que el fiscal de la dana dejó reflejado en este informe, dos días antes de la declaración del presidente de la CHJ, Miguel Polo, que ha supuesto la presentación de nuevas peticiones de imputación contra el máximo responsable del organismo de cuenca.