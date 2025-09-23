Insultos, recesos y banderas: la bronca también se instala en la Diputación de Valencia

La Diputación de Valencia, convertida en una especie de oasis de entendimiento tras la dana, también se ha visto arrastrada por la polarización política y se ha asentado en la bronca. Lejos quedan los acuerdos. El pleno del mes de septiembre que se ha celebrado esta mañana se ha visto contaminado por el clima de crispación generalizado, sin ir más lejos en el Debate de Política General de las Corts, a escasos metros.

Ha habido insultos y descalificaciones personales. Una de las más graves se ha producido cuando el portavoz de Vox ha tachado de "criminales" y "puteros" a los socialistas. Jordi Mayor, del PSPV, ha abandonado el pleno unos minutos. También ha habido un enganchón entre el portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa, y el presidente de la institución, Vicent Mompó. El primero ha acusado a Mompó de mentir ante la jueza de la dana. El presidente ha sacado a colación el caso del castillo hinchable en su municipio, Mislata, donde murieron dos niñas: «Me pide que reciba a las víctimas de la dana. ¿Ha recibido usted a los familiares de las niñas que murieron en el hinchable de Mislata?»

"Esta afirmación es una bajeza moral y política sin precedentes. Va a marcar un punto de inflexión, indigna y lamentable", ha reprochado Bielsa. Desde el PP han criticado al socialista que impute un delito a Mompó.

La tensión también ha crecido con una moción socialista para condenar las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, llamando a hundir el barco de rescate 'Open Arms'. En esta moción, desde la bancada socialista se exhibió una bandera de Palestina, lo que motivo un receso para debatir si se permitía o no mostrar enseñas. Se decidió que no se ordenaba su retirada. En este punto, de hecho, Ens Uneix votó junto a la izquierda y salió adelante la moción.

Complejas mayorías en la diputación

Si los puentes con la oposición de izquierda se han resquebrajado, la tensión con Vox, aliado necesario para sacar adelante las votaciones (especialmente los presupuestos) también crece. La vicepresidenta de la institución y diputada de Ens Uneix, Natàlia Enguix, de hecho, ha vuelto a confrontar con el partido de extrema derecha en varias mociones. "Lo que quiere Vox es dividir a la sociedad y menospreciar y deshumanizar a las personas", ha dicho. Vox le ha respondido con una amenaza de denuncia: "Igual alguna de las cosas que ha mencionado tiene que demostrarlas en un juzgado. Lo dejo ahí".

Más allá de la tensión, el pleno de esta mañana deja también una derrota del equipo de gobierno. En concreto, una modificación de las subvenciones nominativas, que frena inversiones en varios municipios, entre ellas, para reforma o construcción de trinquets; una inversión de 1,2 millones para maquinaria para emergencias tras la dana en Quart de Poblet; ayudas para las fiestas de Moros i Cristians o una subvención a la asociación de empresas y profesionales para lesbianas gais transexuales y bisexuales de la C.Valenciana de 200.000 euros vinculado a los Gay Games.

La propuesta se quedó en el cajón por la negativa de PSPV y Compromís, que afearon al equipo de gobierno que no se hayan negociado estas modificaciones. Pero también por la abstención de Vox, aparentemente por el apoyo a los Gay Games. De un modo u otro, la votación evidencia la dificultad que van a encontrar PP y Ens Uneix para sacar adelante unos presupuestos que o bien necesitarán el apoyo de Vox, con sus líneas rojas ideológicas, o de la oposición de izquierda.

Natàlia Enguix, de Ens Uneix, criticó que la izquierda se alió con Vox para tumbar ayudas a los Gay Games o inversiones para municipios.

La buena noticia fue que el PP retiró un par de mociones sobre cuestiones polémicas, como una sobre el ministro Albares y el valenciano, u otra sobre la agresión de un concejal socialista en Moncada, lo que evitó al centro histórico de Valencia algunos decibelios de ruido, dado el nivel del debate que se producía a esas horas en las Corts.