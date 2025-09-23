Mazón se aferra a su relato de la dana para agotar legislatura ante unas Corts encendidas

Las previsiones marcaban un día de emociones fuertes en las Corts y no han fallado. El segundo debate de política general al que se ha enfrentado Carlos Mazón ha plasmado la tensión política y social que se vive en la C. Valenciana desde la dana, con protestas de asociaciones de víctimas en el exterior y en el interior (forzando un receso del pleno), bronca entre bancadas en el hemiciclo y un president que ha tratado de alejar el foco de la tragedia con 40 anuncios de alta carga identitaria, incluidas nuevas ayudas a afectados por la riada, pero sin rastro de autocrítica sobre su gestión de la emergencia, de la que sigue sin resolver los blancos en su cronología. Mazón se ha mantenido aferrado a su relato del 29 de octubre y ha sido cristalino sobre su futuro, remarcando el objetivo de agotar la legislatura.

El jefe del Consell ha sido muy madrugador. Ha llegado al parlamento autonómico con más de hora y media de adelanto, lo que le ha servido para evitar la concentración de las víctimas de la dana. El taco de folios con el que ha subido al atril, que a duras penas podía abarcar con una mano, ya presagiaba que el discurso sería largo. Finalmente se ha extendido durante cinco horas, impidiendo así que la oposición, que ha abandonado la sala siguiendo a las víctimas, pueda darle réplica hasta ya entrada la tarde.

El president arrancó en valenciano, lengua que empleó en momentos puntuales de su discurso, y su primer mensaje fue precisamente para las 229 víctimas mortales que dejó la riada y que situó como la “absoluta prioridad” de su Consell. Desde la tribuna de las Corts le observaban todavía algunas de ellas, invitadas por la izquierda, pero Mazón no les miró pese a trasladar su “consuelo y solidaridad” a las familias de fallecidos. Cuando más tarde abordó su relación con ellas, señalando que la mayoría no están asociadas, estas abandonaron el hemiciclo visiblemente enfadadas con el popular.

La tensión se ha desbordado cuando Mazón, cuyo discurso rondaba ya las tres horas y media, se ha adentrado en el asunto de la dana y en concreto sobre ese trato con los familiares de personas fallecidas en la riada. Según explican fuentes de algunas asociaciones presentes, el plante se ha debido a esas referencias a que la mayoría no están asociadas, así como por su afirmación de “puertas abiertas” para recibirlas. Los diputados de PSPV y Compromís han abandonado también el hemiciclo en señal de apoyo a las asociaciones.

Tras un breve receso, el pleno se ha retomado sin la izquierda. Mazón ha centrado su relato a partir de ahí en la recuperación de infraestructuras y el despliegue de ayudas de la Generalitat y no tanto en el día D, como ha hecho en estos 11 meses. Apenas ha vuelto al 29 de octubre para destacar que los testimonios de Miguel Polo (CHJ) y José Ángel Núñez (Aemet) ante la jueza confirman la versión de la Generalitat de que las agencias estatales no informaron sobre el barranco del Poyo.

No han faltado las críticas a la falta de coordinación con el Gobierno, a quien ha acusado de “negar” una comisión mixta con la Generalitat pese a “ser consciente” de su necesidad. También ha reprochado su falta de ayudas a fondo perdido, dentro de una larga retahíla de “negativas” que, ha añadido, han obligado a la administración a acometer ese ”esfuerzo a pulmón”.

Pueblo “herido, pero no vencido”

“Un debate así no puede aislarse del golpe de las riadas”, abrió el popular, que señaló que la “crueldad” de la naturaleza ha “herido” al pueblo valenciano pero no lo ha “vencido”. Ante la magnitud de la tragedia, Mazón ha optado por un discurso con un doble eje: la “gestión ordinaria” y la “sobrevenida” por la dana, la reconstrucción, a la que en su día fio su futuro y en la que se dio cuanto menos un aprobado: “Seguimos cumpliendo” y “liderando” la reconstrucción, dijo.

Entre sus habituales reproches al “abandono” del Gobierno a esas labores de recuperación, Mazón ha ido lanzando mensajes que evidencian su convencimiento de tratar de agotar la legislatura pese a la delicada situación que arrastra desde la catástrofe. “Este Consell mantiene la convicción de conservar el optimismo y la ambición de hacerlo posible”. “Queremos renovar la confianza en el futuro después de lo que ha pasado”. “Vengo a demostrar que el cambio iniciado en 2023 no tiene marcha atrás”, remarcó en los primeros compases de su intervención, en la que fue subiendo el tono progresivamente.

El jefe del Consell se refirió en todo momento a PSPV y Compromís como “la izquierda del odio” y del “rencor” y les acusó de “convertir la política en una guerra de etiquetas”. Así, se mostró dispuesto a “confrontar” con ellos su modelo “pasado” con el del PPCV: “Libertad, autonomía y futuro”, resumió.

Anuncios muy identitarios

Mazón no dejó los anuncios para el final. De hecho, lanzó sus 44 promesas en torno a la primera hora de discurso. “Las principales, no las únicas”, advirtió. La batería incluye ayudas para afectados por la dana, actuaciones en Sanidad, nuevas infraestructuras, rebajas fiscales y su prometida ley de señas de identidad.

El valenciano tuvo un lugar principal en el listado de anuncios. Mazón, agitando la batalla de la lengua, avanzó una iniciativa para cambiar el nombre de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) a Academia de la Llengua Valenciana, con hoy por hoy nulas opciones de prosperar pero con la que pone el foco en la labor del ente estatutario, la cual cuestionó achacando su “deriva” a la época del Botànic.

Según resaltó, la institución se creó para “alejar el conflicto estéril” de la lengua, pero el Botànic “aprobó unos criterios separados de la propia academia” y desde entonces, según Mazón, sus decisiones “no se han acomodado al mandato de superar el conflicto”. “Al contrario -añadió- hemos visto cómo la defensa de la lengua propia se ha diluido y la máxima institución ni siquiera se ha pronunciado. La hemos echado de menos”, afeó.

Como ente estatutario, el proceso de cambio de nombre obliga a reformar la propia ley del ente y el Estatut de Autonomía con mayorías reforzadas de tres quintos, es decir, 60 diputados. PP y Vox suman 53 en la actual legislatura, por lo que no parece una medida viable en este mandato.

Asimismo, también prometió iniciar los trámites para que los estudiantes de la Comunitat Valenciana puedan decidir examinarse de castellano o valenciano en la PAU o elegir cuál de las dos notas computa con el objetivo de que examinarse de una asignatura más que alumnos de autonomías sin lengua cooficial no perjudique a estos estudiantes.

Balance

Mazón se explayó especialmente en el bloque dedicado al balance de sus dos años de gobierno, en el que volvió a exhibir su intención de resistir en el cargo: “Hemos demostrado que el cambio es posible, funciona y avanza. Por esa razón, entre otras, vamos a seguir. Ni Pedro Sánchez ni sus pagafantas y lacayos políticos pueden parar el cambio político de 2023”, ha insistido.

En todo su repaso, el Botànic estuvo en la diana del president, que también dejó algún guiño explícito a Vox, en especial a su “amigo” Vicente Barrera, expresidente del Consell hasta la ruptura del verano de 2024. Los voxistas, pese a todo, se mantuvieron impasibles en sus escaños y sin aplaudir, como ya hicieron en el debate de política general del año pasado.

En Sanidad, Mazón fue incisivo con la herencia del Botànic, a quien acusó de imponer su “ideología en la gestión sanitaria”. Como es habitual, sacó pecho de la reducción de listas de espera prioritarias (también lo hizo con las de Servicios Sociales), destacó las iniciativas en salud mental, que los estudiantes MIR puedan hacer prácticas en centros de salud, la instalación de protonterapia o la recuperación de “hasta el último céntimo” de las concesiones sanitarias.

En Educación Mazón siguió a la ofensiva contra el anterior Consell, en especial contra Compromís. Mejorar en este ámbito “era fácil”, según el president: “Sólo había que hacer lo contrario del Botànic” y “alejar la ideología de las aulas y que impere la libertad”. La “libertad” fue uno de los conceptos más repetidos por el popular.

El president también reafirmó el compromiso electoral de construir 10.000 viviendas durante la actual legislatura y avanzó un nuevo plan de simplificación administrativa que amplíe la reducción de la burocracia, “enemiga” de Mazón.

En el plano fiscal, ondeó los datos de recaudación, que han aumentado por el tirón de la vivienda pese a sus rebajas de impuestos, para asegurar frente a los “agoreros” que “bajando impuestos se recauda más y mejor”. Y anunció que habrá más: “Prepárense, esto no ha hecho más que comenzar. Se vienen curvas”, avisó.

Esos datos le sirvieron para contraponerse con el "infierno fiscal" que mantienen "el Gobierno de Pedro Sánchez y sus pagafantas" y afeó que el Ejecutivo central presuma del aumento de las entregas a cuenta del sistema de financiación. "Pero alma de cántaro, si ese dinero es nuestro, lo hemos generado nosotros, me lo has quitado tú; me haces de banco y me lo devuelves tarde", señaló sin perder ocasión de resaltar las negativas de Moncloa a reformar el modelo, al fondo de nivelación o al extra FLA.

Mazón también revalidó su compromiso con el trasvase y volvió a asumir el discurso de Vox para criticar el “yihadista green deal europeo”. “Todo contra el campo pero sin el campo”, incidió. También hizo defensa de los bous al carrer, defendiendo que “son buenos, no malos”.

En materia de infraestructuras, se explayó en los agravios a la provincia de Alicante, mientras respecto al territorio celebró el fin de la “infame” ley de l’Horta del Botànic, insistiendo en que “impidió” la limpieza de barrancos y vinculando a esta las consecuencias de la riada. También aplaudió la ley de la Costa recientemente aprobada.

Destacó también la derogación de la tasa turística, a la que achacó el récord de turistas que han visitado la C. Valenciana el último año, y expuso su apuesta por la “soberanía energética”, la “única independencia” que “interesa” al president. En ese sentido, aseguró su “defensa absoluta” de la energía nuclear y en concreto de la central de Cofrentes.

Sobre la Conselleria de Emergencias, creada tras la dana, remarcó su papel en crisis recientes como el apagón o los incendios estivales. Destacó también los “refuerzos” de los bomberos forestales, el aumento del 30 % del presupuesto de la Sgise o iniciativas para “anticiparse” a posibles emergencias. “La naturaleza nos ha enseñado que nunca se invierte lo suficiente en anticipación”, reconoció.