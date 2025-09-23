Mazón mete el valenciano en el Debate: pedirá al Ministerio hacerlo optativo en las PAU para “acabar con la discriminación”

Después del recorte presupuestario a la AVL, que se quedó prácticamente vacía de fondos tras las cuentas aprobadas por el PP con el apoyo de Vox, y de la consulta para elegir lengua vehicular en Educación, el Consell sigue alejándose de la promoción del valenciano. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, lo ha materializado en el Debate de Política General en las Corts Valencianes, en el que varias de las medidas -o anuncios.- que ha mencionado tienen que ver con la lengua propia. Es el caso de la promesa de impulsar los cambios normativos necesarios para modificar el nombre de la Acadèmia Valenciana de la Llengua para que pase a denominarse Acadèmia de la Llengua Valenciana , pero no solo eso. Además, ha anunciado desde la trona que la Generalitat iniciará los trámites para que los estudiantes de la Comunitat Valenciana puedan decidir examinarse de Castellano o Valenciano en la PAU o elegir cuál de las dos notas computa. “Con el objetivo de evitar que, por examinarse de una asignatura más, no puedan acceder a las universidades deseadas y a su verdadera vocación”, ha remarcado.

El president ha asegurado que se propone "acabar con la discriminación que tienen muchos o la práctica totalidad de los estudiantes valencianos ante las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU)". Esa discriminación, entiende el jefe del Consell, viene determinada por la existencia de una segunda lengua cooficial. Quiere, pues, que el alumnado de la Comunitat Valenciana "pueda elegir examinarse de Castellano o Valenciano" en estos exámenes o "elegir cuál de las dos notas computa".

Tendría que autorizarlo el Ministerio

Pero no es un proceso automático ni la decisión final recae en la Generalitat. El propio president lo ha reconocido: va a iniciar los trámites para solicitar al Gobierno de España que se pueda hacer esa modificación. “Les recuerdo que en la enseñanza universitaria rige el distrito único y no entenderíamos que el Ministerio de Universidades se negara”, ha defendido.

“No es justo, señorías, que un estudiante valenciano tenga menos nota media porque ha tenido que hacer un examen más que un estudiante en Albacete, en Badajoz o en Logroño”, ha considerado.

Más horas lectivas y gratuidad 0-3

En paralelo, Mazón también ha anunciado que pretende aumentar el número de horas lectivas de lenguas, Matemáticas y fomento de la lectura. Esas lenguas incluyen el valenciano. De este modo, el mismo alumnado que recibirá más horas de docencia en valenciano podría, si el Gobierno lo aprueba, rechazar examinarse de esta misma lengua en las PAU.

En su intervención inicial, también se ha referido a la gratuidad de la educación de cero a tres años, un asunto en el que espero "el apoyo de todos", ha remarcado. Además, ha destacado que "se incluirá el terrorismo de ETA en la asignatura de Historia de España en Bachillerato". Ha hablado de las 12 víctimas que dejó la banda terrorista en las tres provincias valencianas. Cree esencial estudiar “ese terrible episodio de nuestra historia” tal como se hace otras comunidades autónomas “salvo el País Vasco y Cataluña”.