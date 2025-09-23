Los municipalistas apuran los plazos para llevar la rebaja electoral a las Corts en octubre

La Unión Municipalista confía en superar "holgadamente" la cifra de 10.000 firmas en su iniciativa legislativa popular (ILP) para rebajar el listón electoral del 5% al 3% en la Comunitat Valenciana, a nivel de cada una de las tres provincias, y así poder obtener representación parlamentaria. La intención de la confederación de partidos municipalistas es finalizar la recogida de firmas a final de este mes, cuando finaliza el plazo, y presentarlas en las Corts a principios de octubre para que se fije "cuanto antes" el debate de esta propuesta.

Es la hoja de ruta que plantea la plataforma que agrupa a distintos partidos de ámbito local. Así lo ha explicado este martes, la vicepresidenta de la Diputació de València y coordinadora provincial de esta organización, Natàlia Enguix, que ha remarcado que la recogida de firmas va "muy bien" y que, una vez se presenten en el parlamento valenciano, serán validadas por los servicios de la cámara y los grupos parlamentarios podrán fijar la fecha del debate de la ILP, ante la que deberán pronunciarse los cuatro grupos parlamentarios.

Cuándo será ese debate es todavía una suposición lejana que se escapa de las posibilidades de la formación municipalista. Su idea es que se pueda hablar de ello antes de finalizar el año, aunque el calendario aprieta y no será sencillo que se cumpla este deseo. El mayor poder de decisión lo tendrá el PP, con mayoría en la Mesa de las Corts, y que junto con Vox es la formación capaz de fijar el orden de las diferentes sesiones plenarias, donde debería abordarse el asunto.

Ni voxistas ni 'populares' se sienten especialmente atraídos por este tema, pero la presión de Ens Uneix (que forma parte del núcleo de acción de los municipalistas) a Vicent Mompó a través del gobierno de la diputación podría ser un buen acicate para, por lo menos, lograr que se debata en la cámara autonómica. De hecho, el PP ya planteó una reforma de la ley de ILP que dificultaba su tramitación, lo que provocó el enfado de Ens Uneix que consiguió una rectificación por parte de los 'populares' para que no les afectara tal cambio legal.

Fuentes de la cámara autonómica especifican que una vez se presenten las firmas en sede parlamentaria, la Mesa de las Corts ha de tramitar la propuesta de los municipalistas como si se tratara de una Proposición de ley más. Estas tienen prioridad a la hora de entrar en una sesión, pero el problema está en que los plenos suelen contar con atasco de propuestas y cada partido tratará de incidir en los asuntos que tienen pendientes.

Rodríguez, de portavoz

La idea que tiene la Unió Municipalista es que sea su líder, Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV, el que haga la exposición de la Iniciativa Legislativa Popular en el pleno en el que sería su estreno en las Corts. Tras su defensa de la propuesta, deberá lograr una mayoría para que comience su tramitación. Esta pasa porque el PP se sume (o plantee una abstención) al que se presupone voto a favor que tomarán PSPV y Compromís.

Ni siquiera el voto favorable de estos tres grupos supondrá la rebaja inmediata de la ley electoral. Ese pleno sería solo el primer paso y posteriormente sería remitida a comisión donde la presentación y debate de enmiendas podrían acabar por trastocar el texto para, por ejemplo, hacer que el actual 5 % autonómico pasase a ser provincial. De momento, los 'populares' evitan mostrar sus cartas y mantienen la incógnita del sentido de su voto para cuando llegue.