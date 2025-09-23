El pantano valenciano que pudo haber inspirado 'El refugio atómico', la nueva serie de Netflix

La nueva serie de Netflix, 'El refugio atómico', tiene todos los ingredientes para ser una de las series del año. De hecho, desde su estreno, el pasado viernes 19 de septiembre, se mantiene en el 'Top 1' de series en la plataforma.

Producción española

'El refugio atómico' es una serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, ambos creadores de 'La casa de papel'. Además, cuentan con un reparto formado por rostros conocidos del cine español como Miren Ibarguren, Natalia Verbeke o Joaquín Furriel.

La serie de ocho episodios se sitúa en un momento prebélico, con una crisis mundial a punto de estallar. Es en este momento cuando un grupo de multimillonarios deciden cambiar su estatus por un búnker de lujo situado bajo un pantano y por el que se accede desde una torre.

El refugio atómico / Netflix

Una torre idéntica

La Comunitat Valenciana podría haber sido el escenario escogido para rodar los exteriores de esta serie. Y es que el pantano de entrada al cotizado búnker es idéntico al pantano de Tous, con una torre muy similar a la que utilizan los personajes para acceder. El imponente diseño de esta torre parece haber inspirado a los productores de la serie.

Una perspectiva del dique principal de la presa de Tous, en una imagen reciente. | PERALES IBORRA / pascual fandos. alzira

Se trata de un pantano situado en la cuenca del Xúquer y que tiene una capacidad máxima de 379 hm³. Es conocido en la historia popular valenciana por la famosa pantanada de Tous en 1982, cuya rotura arrasó las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baixa. En las poblaciones más cercanas al pantano (Sumacàrcer, Gabarda y Benegida) el agua llegó a los ocho metros de altura y la mayor parte de las casas acabaron gravemente afectadas por la violencia y la fuerza del agua.