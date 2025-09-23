El perfecto valenciano de Gorka Elejabarrieta tras reunirse con Vicent Marzà

"Ha estat un plaer conversar amb l'eurodiputat de Compromis, Vicent Marzà i analitzar els reptes de les forces d'esquerres tant a nivell europeu com a les nostres nacions. Davant l'auge de les forces reaccionàries, continuarem cooperant i estrenyent llaços". Así, en perfecto valenciano en el día del debate de Política General en las Corts Valencianes donde las señas de identidad protagonizaron el discurso de Carlos Mazón, se expresaba Gorka Elejabarrieta, senador y secretario de Relaciones Políticas de EH Bildu. Elejabarrieta subía en sus redes sociales una imagen de la reunión con el europarlamentario de Compromís.