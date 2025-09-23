Así es la petición que las víctimas de la dana presentarán el jueves al Europarlamento

“A pesar de que existían previsiones meteorológicas e hidrológicas con antelación, las medidas de prevención y respuesta resultaron insuficientes” ante la dana. Es una aseveración que leerán y escucharán este jueves los miembros de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en la que comparecerá la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O tras meses de trámites. En concreto, el texto de la petición, al que ha tenido acceso Levante-EMV reclama que se abra una investigación “exhaustiva” sobre “la gestión del episodio de lluvias extremas ocurrido el 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana” y que se analicen “las posibles deficiencias en la aplicación de las directivas europeas relativas a la gestión del riesgo de inundaciones, la adaptación al cambio climático, la protección de las personas con discapacidad y la atención a las víctimas”.

No solo eso. También se reclama “que se promueva la reparación del daño causado, la reconstrucción de infraestructuras, la atención a las víctimas y la implementación de medidas preventivas eficaces de cara al futuro”. Además, se pide garantizar “el respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas, incluyendo el derecho a la vida, a la salud, a la movilidad y a una buena administración”. Los diferentes puntos de la reclamación incluyen, al final, que esta petición “reciba atención preferente, dado su carácter colectivo y el elevado número de víctimas mortales”.

El texto de la petición, más allá de los puntos de solicitud en sí, indica además que “el día 29 de octubre de 2024, la Comunidad Valenciana sufrió un episodio de lluvias extremas provocadas por una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ocasionó la muerte de 228 personas y dejó a miles de ciudadanos y ciudadanas en una situación de vulnerabilidad extrema”. “A pesar de que existían previsiones meteorológicas e hidrológicas con antelación, las medidas de prevención y respuesta resultaron insuficientes ante la magnitud del fenómeno”, añade el documento.

Asimismo, en el texto se denuncia que “la falta de coordinación efectiva, la escasa claridad en las advertencias emitidas y las dificultades de la gestión de la emergencia contribuyeron a un impacto humano y material considerable”. Este impacto no solo se materializó en la pérdida de vidas humanas, recalcan las víctimas, sino también en “consecuencias duraderas para la salud física, mental y económica de la población afectada”. “Personas mayores, dependientes y con discapacidad quedaron atrapadas sin asistencia ni vías de evacuación”, han denunciado. Además, hablarán a la Comisión de Peticiones sobre “el colapso de infraestructuras, la pérdida de viviendas y bienes personales, y la falta de atención psicológica adecuada” que, recuerdan, “han contribuido al agravamiento del sufrimiento social en las zonas damnificadas”.

“Estos hechos evidencian el incumplimiento de directivas europeas como la 2007/60/CE sobre gestión del riesgo de inundaciones y la necesidad urgente de revisar el grado de aplicación real de los planes de protección civil, que deberían haber evitado, o al menos reducido, las consecuencias de este desastre”, concluyen, antes de especificar sus reivindicaciones.

Las asociaciones de víctimas de la dana, tras reunirse con el vicepresidente Gan Pampols / JM LOPEZ

Un texto acordado entre asociaciones

La petición llegará a la Comisión de Peticiones el jueves 25 de septiembre, cuyo orden del día incluirá el texto de la petición que firmó la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, que preside Rosa Álvarez, y que previamente había acordado con la Associació Víctimes de la DANA 29 octubre 2024 que preside Mariló Gradolí. Según explicaron a este diario ambas asociaciones de víctimas, la petición -el formato de documento que hay que presentar para dirigirse a la comisión de peticiones- fue originalmente presentada por la Associació Víctimes de la DANA 29 octubre 2024, pero se frenó a instancias del grupo popular, que reclamó “que el título no prejuzgue el resultado de la investigación". Para desbloquear la situación, las asociaciones de Álvarez y Gradolí acordaron que la primera presentaría una nueva petición con una nueva redacción que pudiera saltar el bloqueo. Así ha sido.

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, explicó en su momento que podrán acudir a la comisión para explicar su petición, pedir justicia y narrar su experiencia durante el 29 de octubre dos representantes de la asociación, como marca el protocolo de ese órgano parlamentario. En la comisión, como en las de las Corts , los comparecientes tienen un tiempo limitado de intervención inicial, de alrededor de diez o quince minutos. La finalidad de la comisión es escuchar su testimonio y pedir que la petición se mantenga abierta para que el Parlamento Europeo pueda pedir soluciones o apoyo a la Comisión Europea.