El 'calvario' diario del transporte público para 300.000 valencianos: Metrovalencia y Cercanías acumulan un septiembre de incidencias

"Retrasos generalizados". Ese es el mensaje recurrente y casi diario que los usuarios de Metrovalencia pueden leer en el muro de X del servicio de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a lo largo de septiembre. De 22 días del mes, hasta ayer lunes, 13 han registrado incidencias, el 59 % de las jornadas, en varias líneas -la 1, 2, 4, 6 y 7, entre otras-, que usan a diario cerca de 250.000 personas en la provincia de Valencia, según la media del número total de viajeros del servicio en 2024. No es el único transporte público que está dando quebraderos de cabeza a los usuarios; también lo hace Cercanías, con demoras e incidentes varios en 19 días este mes, el 86,3 % del total, que han provocado malestar entre los casi 50.000 valencianos que lo utilizan cada día.

La jornada de este lunes muestra a la perfección el problema del transporte ferroviario interurbano en el área metropolitana de València. A las 7.45 horas, un convoy de Metrovalencia sufrió una avería en la estación de Paiporta y, aunque el vehículo fue retirado en apenas 45 minutos, el incidente provocó una concatenación de retrasos acumulados en las líneas 1 (Bétera-Vilanova de Castelló), 2 (Llíria-Torrent Avinguda) y 7 (Marítim-Torrent Avinguda) que, más tarde, se extendieron a la 6 (Marítim-Tossal del Rei) y la 8 (Marítim-Marina Reial Joan Carles I), con demoras generalizadas. Además, durante un lapso de una hora y media, Metrovalencia decidió interrumpir la circulación de los trenes de la L2, entre València Sud y Torrent Avinguda, para evitar una mayor afectación al resto de líneas.

El papel de la dana

El servicio de FGV acumula retrasos desde la reapertura de todo su recorrido afectado por la danaa finales del mes de julio, aunque fuentes oficiales descartan que los problemas actuales estén relacionados. Según lo publicado en sus redes sociales, son más de 40 las incidencias desde el 27 de junio; una cifra que no confirman fuentes oficiales. Esta podría ser mayor porque un informe, publicado por Levante-EMV a mediados de julio, revelaba que solo la línea 1 de Metrovalencia sumaba 75 incidencias en los primeros 11 días desde su reapertura.

Por su parte, el servicio de Cercanías informaba ayer de una incidencia en la Línea 6, entre el 'cap i casal' i Castelló, provocada por una "avería de infraestructuras entre Almenara y Sagunt", que dejó retrasos generalizados en el servicio a lo largo de todo el día; algunos de ellos con demoras de hasta 48 minutos, cuando el trayecto de una capital a otra tarde poco más de una hora. Es una de tantas porque prácticamente hay retrasos todos los días provocados por averías en las infraestructuras o los propios trenes.

Por qué hay tantos retrasos en Metrovalencia

Según explican fuentes oficiales de Metrovalencia, las incidencias de las últimas semanas no están relacionadas con la dana; esas ya se solventaron en el periodo de rodaje, entre junio y julio. Tampoco la conectan con el puesto de mando provisional, ubicado en Antonio Machado en sustitución del destruido por la dana el 29-O en València Sud; el nuevo comenzará a funcionar a finales de año, con la apertura de la nueva estación de València Sud, aunque ahora se ha trasladado a la primera planta; antes estaba al nivel del suelo y, por eso, tuvo gran afectación el pasado octubre. Y el origen de las incidencias tampoco se debe a la recuperación del horario habitual, el laborable, después de un agosto con horario de días festivos. Las actuales son una "acumulación de incidencias varias, con diferente origen y en puntos distintos del recorrido, en un corto periodo de tiempo".

La estación de València Sud tiene previsto abrir antes de finales de año. / GVA

Otro de los motivos con los que Metrovalencia justifica esta concatenación de incidencias es la "complejidad de la red" con más de 160 kilómetros de recorrido, por un lado; y "muy interconectada", por otro lado, con tres líneas, las más largas de la red (la 1, la 2 y la 7), con mucho recorrido compartido. Circulan por las mismas vías cuando atraviesan el centro de la ciudad de València. "Hay incidencias en otras líneas -, detallan-, pero cuando se producen en estas tres, las incidencias son más notables porque son servicios con mucho tramo". Esta casuística no es nueva y, desde FGV, no pueden valorar si hay más incidencias después que antes de la dana.