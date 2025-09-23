Sumar acelera su despliegue valenciano en plena sacudida interna de Compromís

Movimiento Sumar, como parte propia de lo que en su momento fue Sumar como paraguas de diferentes fuerzas de izquierdas, se ha adherido a eso de que el movimiento (y perdón la redundancia) se hace andando y ya da sus primeros pasos para tener su marca de ámbito autonómico valenciano, Sumar País Valencià. Frente a la excepción en Cataluña donde los Comuns son la referencia, el partido que fundó Yolanda Díaz no la aplica en el caso valenciano con Compromís, que ya ha dejado claro que es algo independiente por lo que este partido tendrá su federación valenciana. Al menos, a nivel orgánico.

En plena sacudida interna de la coalición valencianista, con una de sus diputadas (Àgueda Micó) fuera del Grupo Plurinacional en el Congreos y el otro (Alberto Ibáñez) todavía en él y dudas sobre cómo relacionarse con el resto de fuerzas progresistas, la formación de la vicepresidenta del Gobierno (y de la que dejó su liderazgo hace año y medio) tiene este otoño el objetivo de acelerar (y oficializar) su despliegue en tierras valencianas constituyéndose como ente propio, un camino en el que aparece como primera meta la celebración de su asamblea constituyente.

Será, según explica la formación magenta, a lo largo de este otoño, sin especificar, aunque se espera que sea entre final de noviembre e inicio de diciembre. Ese será el punto álgido dentro de la estrategia de la formación para establecerse como un partido más en el panorama de las izquierdas y que va más allá de la situación coyuntural que vive Compromís. Para ello se reunió este fin de semana el equipo provisional de coordinación autonómica "que acompaña a los co-coordinadores Carmen Padilla y Xavier López", elegidos hace meses en primarias.

"Movimiento Sumar País Valencià iniciamos la organización de su I Asamblea General con el proceso de constitución de nuestros equipos técnicos y de redacción de documentos, estableciendo como ejes prioritarios: las políticas de vivienda, la mejora de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, la recuperación de los servicios públicos y la ampliación de los derechos y libertades colectivos de las mujeres, las personas LGTBIQ+, las racializadas, las migrantes y la diversidad en su conjunto", señala el comunicado enviado tras el encuentro.

Díaz encabeza la reunión del Grupo Plurinacional Sumar, este lunes en el Congreso. / Levante-EMV

Esta constitución hará de Sumar un partido más en la sopa de siglas ya de per se cargada que trae el menú político valenciano. A las tres formaciones que componen Compromís (Més, Iniciativa y Verds) se suman Podem y Esquerra Unida, estas dos últimas fuera de las Corts, evidenciando que el pastel electoral es limitado ante una barrera del 5 %. Fuentes de los magenta explican a Levante-EMV que en los futuros documentos se planteará la necesidad de repetir la fórmula de julio de 2023 para las elecciones autonómicas, sean en 2027 o antes si Carlos Mazón pulsa el botón.

Primeros posicionamientos

Pero como si las leyes de Newton se aplicaran también sobre entes jurídicos como los partidos, no hay mayor ruptura de la inercia que el golpeo con otro cuerpo. En este caso, con otro partido. Así, Sumar País Valencià aprovechó su encuentro del fin de semana para mostrar posicionamiento propio y chocar con el resto de elementos que se encuentran en el tablero político. De ahí que en el comunicado enviado por la federación de Sumar cargue contra "el giro de À Punt" y su "regreso a los peores años de oscuridad de Camps", la muestra su apoyo a las protestas propalestinas o referencias sobre Mazón y el 29-O.

"Hace un año el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, incurrió en dejación de funciones, razón por la cual desde Movimiento Sumar País Valencià consideramos que demostró no estar capacitado para ostentar la posición de jefe del Consell, por lo que volvemos a exigir su dimisión inmediata", añade el comunicado donde suma además la petición de la puesta en marcha de la comisión de investigación con mensaje a las izquierdas. "Pedimos al resto de fuerzas progresistas valencianas con representación en el Congreso altura de miras para trabajar junto al Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar por la dignidad de las víctimas", sentencia.