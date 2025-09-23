El turismo activo fomenta una forma de viajar vinculada con la naturaleza

Cintillo Turismo Activo. / ED

Una nueva forma de viajar vinculada con el medio natural. Así se define el turismo deportivo y activo, que permite disfrutar de actividades enriquecedoras de deporte y ocio en plena naturaleza.

Bajo este marco, Levante-EMV ha organizado un encuentro sobre esta nueva forma de viajar que cuenta con el impulso de Asturias Paraíso Natural. El evento, conducido por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, ha contado con la participación de Lara Martínez, viceconsejera de Turismo del Gobierno asturiano; Tania Baños, alcaldesa de la Vall d’Uixò; Lucía Sempere, campeona España sub-20 de escalada; Alberto Galloso, consultor turístico y divulgador de viajes y Juan Manuel Raga, miembro del comité de senderos de la FEMECV y presidente del Club Senderismo Valencia.

Asturias, paraíso natural

Uno de los destinos más visitados cada año es Asturias por sus paisajes incomparables y actividades vinculadas a la naturaleza. Es una región pionera en turismo activo, ideal para los «amantes de la montaña, la bicicleta y deportes acuáticos como kayak, piragüismo o paddle surf, expuso Lara Martínez.

La viceconsejera de Turismo del Gobierno asturiano anunció el reciente lanzamiento de los bonos de turismo rural y apuntó que el otoño es la mejor época para descubrir este paraíso natural.

A la hora de desarrollar las diferentes actividades se debe intentar «dejar el lugar igual o mejor de como lo encontraste». Esta fue una de las premisas defendidas por Alberto Galloso. «Cada viajero debe encontrar el recurso natural que mejor se adapte a sus gustos y consumir de la manera más consciente y respetuosa posible», añadió. En este sentido, Asturias cuenta con una diversidad paisajística impresionante, una gastronomía rica, pueblos bien conservados y un territorio muy variado que permite dirigirse a todo tipo de viajeros: familias, parejas, amigos, deportistas...

Además de Asturias, la Vall d’Uixó también es un ejemplo de turismo activo. En los últimos años ha visto como se han multiplicado el turismo familiar en la zona gracias a una gran apuesta turística basada en la sostenibilidad y la preservación del entorno así como paisajes y rutas accesibles para todos los públicos como la Senda XYZ o la renovación de la iluminación en el interior de la cueva para adecuarla al entorno y ser más sostenible y duradera en el tiempo.

«Contamos con una nueva visita a les Coves de Sant Josep por la parte no navegable del río, nueve senderos señalizados y una nueva vía ferrata», comentó Tania Baños. La alcaldesa de la Vall también es una enamorada de Asturias, de la que destacó el amor que sus habitantes tienen por su tierra, cómo la protegen y la cuidan.

Escalada

El senderismo forma parte del turismo activo y cualquier época es propicia para disfrutar de un agradable paseo por a naturaleza. El destino elegido depende de la «motivación» de cada persona, explicó Juan Manuel Raga. Eso sí, el senderista busca unos mínimos a la hora de hacer una ruta: senderos homologados, una buena señalización y un mantenimiento. Andar ayuda a tener una buena salud cardiovascular y regular el estrés, aumentando así la felicidad.

Entre las disciplinas deportivas que se pueden practicar al aire libre está la escalada. Lucía Sempere, campeona de España sub-20 de escalada, que hace poco estuvo compitiendo en Asturias. «Tener la catedral de fondo y ver a más de 600 personas pendientes de mi fue una gran experiencia», expresó la joven. Tras la medalla de Alberto Ginés en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, la escalada ha experimentado un crecimiento notable. «Han abiertos muchas instalaciones deportivas y ha evolucionado mucho estos años, pero hay que seguir trabajando en la especialización», matizó Sempere.

Otro de los temas que se puso sobre la mesa fue la desestacionalización del turismo, es decir, lograr fomentar los viajes más allá del verano para poder disfrutar del destino en otra época del año con paisajes diferentes y actividades nuevas que no apetecen tanto en los meses más calurosos.

Viajar y ser sostenible, respetar el entorno y cuidarlo mientras de disfruta del ocio y la práctica deportiva son las máximas del turismo activo. Todos los participantes del encuentro coincidieron en las virtudes que reúne Asturias en relación a esta nueva forma de viajar, tan de moda.

A modo de cierre, Lara Martínez animó a descubrir los encantos naturales de su tierra: «Si algo caracteriza a la región, que este año celebra 40 años de su lema ‘Asturias, paraíso natural’, es su identidad propia, sus tradiciones y su naturaleza».