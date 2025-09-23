La Universidad Católica reúne a los mayores expertos del mundo en espacios naturales protegidos

La Universidad Católica de Valencia (UCV) celebrará próximamente un congreso que reunirá, por primera vez, a los mayores especialistas mundiales en gestión y monitorización de espacios naturales. La presentación de este simposio internacional -este miércoles 24 de septiembre- correrá a cargo de José Tena, director del Instituto de Medioambiente y Ciencias Marinas de la UCV (Imedmar-UCV); Guillermo Palau, catedrático de Ingeniería Rural y Agroalimentaria de la Universitat Politècnica de València; Javier Benayas, catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid; y Pablo Vidal, director del congreso.

València, epicentro mundial de la conservación medioambiental

Bajo el título 'Lograr un equilibrio entre la gestión sostenible y la acogida eficiente de visitantes', la cita congregará a directores de parques nacionales, gestores de espacios protegidos e investigadores de más de 30 países, por lo que la UCV se convertirá durante cuatro días en el epicentro mundial de la conservación medioambiental. El Congreso Internacional Gestión y Monitorización de Espacios Naturales Protegidos (MMV13) pondrá el foco sobre el desafío de encontrar el equilibrio entre una gestión ambientalmente sostenible del territorio y la necesidad de ofrecer un servicio de calidad a los visitantes que demandan experiencias responsables y satisfactorias en la naturaleza.

Asimismo, se tratarán cuestiones clave como el impacto de la digitalización en el comportamiento de los usuarios y cómo gestionar estos cambios sustanciales en el uso recreativo del entorno natural. También se debatirá sobre cómo fomentar la accesibilidad para personas con discapacidad, garantizando una experiencia inclusiva, y de qué manera la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta estratégica para gestionar los flujos de visitantes en estos espacios protegidos.

En este sentido, Pablo Vidal asegura que "es un privilegio poder reunir a los mayores especialistas de los cinco continentes en nuestra ciudad, así como aprovechar para darles a conocer los espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana, con una atención especial a La Albufera".

Congreso de referencia

Desde su creación, la conferencia MMV se ha consolidado como un espacio de referencia para la presentación de investigaciones y el intercambio de conocimiento en torno a la supervisión y gestión de visitantes en áreas recreativas y espacios naturales protegidos. El encuentro abarca una amplia variedad de temáticas relacionadas con la recreación al aire libre y el turismo de naturaleza, haciendo hincapié en políticas públicas, desafíos actuales, buenas prácticas y soluciones innovadoras. Dirigida tanto a gestores como a investigadores, la MMV destaca por su enfoque interdisciplinar y su relevancia en el contexto de la conservación y el uso sostenible del territorio.

La primera edición tuvo lugar en Viena (Austria) en 2002. A partir de entonces, se ha celebrado de forma bienal en distintas ciudades europeas: Rovaniemi (Finlandia, 2004), Rapperswil (Suiza, 2006), Montecatini Terme (Italia, 2008), Wageningen (Países Bajos, 2010), Estocolmo (Suecia, 2012), Tallin (Estonia, 2014), Novi Sad (Serbia, 2016), Burdeos (Francia, 2018), Lillehammer (Noruega, 2021, en formato digital), Jūrmala (Letonia, 2022) y Schneverdingen (Alemania, 2024).