Víctimas de trata y explotación sexual: "Tenemos mujeres entre 18 y 75 años"

Desconfían de todo el mundo. De la policía, de la guardia civil, de los servicios sociales. Quienes las extorsionan saben bien cómo anularlas y hacer que le teman a todos y a todo. No tienen documentación, ni tarjeta sanitaria, ni pasaporte. No saben cómo salir del cerco que las mantiene en un mundo de violencia sexual y prostitución. Son invisibles. Sin embargo, desde el Programa Alba saben llegar hasta ellas, escucharlas, ayudarlas y conseguir, cada vez más y siendo el reto más difícil, que interpongan una denuncia. "Hay quien tarda 10 años en denunciar", explican desde el programa, con motivo del Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños.

Sin embargo, esa denuncia "tan difícil de conseguir" es la manera más directa de abandonar la prostitución y entra a formar parte de un programa pionero en España, que se puso en marcha en la Comunitat Valenciana en 2021 y que va a más. Hace cuatro años arrancó con 409 atenciones. Este año ya ha superado las de 2024 y suman 4.455 mujeres en el programa. "Es un programa único en España porque se destinan fondos públicos a sacar a mujeres de la calle, a que abandonen la prostitución. Este Consell ha triplicado las atenciones, que son personalizadas e implican un trabajo duro y bien hecho. Hemos ampliado los recursos en un 36% hasta alcanzar los 3,6 millones de euros y hemos aumentado las plantillas de los tres centros que tenemos en Castelló, València y Alicante. En 2023 el programa atendió a 2.487 mujeres, en 2024 fueron 4.407 y en el primer trimestre de 2025 ya hemos superado esa cifra con 4.445 mujeres", explica el comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, Felipe del Baño.

Pero ¿cómo se llega a quienes son invisibles? Desde el Programa Alba explican las dificultades para conseguir llegar a unas mujeres maltratadas, heridas y extorsionadas. "Tenemos mujeres entre los 18 y los 75 años. Partimos de cero en todos los casos y buscamos alternativas personalizadas con un plan especial y adaptado a cada una de ellas", explican. No hay dos mujeres iguales, pero sí hay características que se repiten. "El perfil es el de mujeres entre los 31 y los 40 años, y con cargas familiares o aquí o en su país de origen. El 91% son de origen extranjero (las que más atendemos son de Colombia, Rumanía y Brasil) y el 60% de ellas están en situación administrativa irregular así que el primer trabajo en el que nos centramos es en la vía jurídica para que puedan conseguir documentación que les permita un trabajo reglado. Las mujeres de origen africano tiene una historia de vida similar, con proyectos migratorios que empiezan siendo menores de edad y finalizan con una vida de extorsión y prostitución de la que les resulta imposible salir".

Donde nadie mira

De hecho, desde el Programa Alba explican la "importancia" de esas mujeres a las que llegan "gracias a las redadas policiales" porque "las otras vías, aunque también funcionan (la derivación desde servicios sociales o el boca a boca) son más complejas a la hora de interponer denuncia". "Es muy difícil acceder a estas mujeres. Las visitamos donde ellas están, porque es impensable que ellas vengan a buscarnos así que accedemos al medio abierto, es decir., vamos a dónde están ejerciendo. Es difícil ganarnos su confianza, pero cuando lo conseguimos lo que más valoran es tener un espacio seguro donde contra lo que les ocurre. Ellas creían que no podían contar con nadie", explica una de las técnicas del programa.

De hecho, los datos aumentan porque las trabajadoras del programa no paran. Las visitas a espacios donde se ejerce la prostitución han aumentado un 44% en dos años. De las 620 visitas realizadas en el primer semestre de 2023 se ha pasado a 895 en 2025. La mayoría han sido a pisos, seguidas de clubes, calle, carreteras y polígonos. Así, el Programa Alba llega donde nadie quiere mirar, para atender a unas mujeres invisibles que creen que sus vidas empeorarán si se dejan ver. Sin embargo, cuando las encuentran todo cambia. Aunque sea años después.