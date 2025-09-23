Vox mete presión con el valenciano, pero exhibe sintonía con Mazón

Carlos Mazón ha encontrado en Vox la mano para poder defender que sigue teniendo la mayoría en las Corts. Un año y medio después de la salida de la formación de ultraderecha de los gobiernos autonómicos y once meses después de la dana, los voxistas son el principal y único aliado que tiene el 'president' de la Generalitat para sacar sus medidas adelante y así le han tendido la mano. "Tiene a Vox para sacar adelante a los valencianos", le han dicho. A cambio, eso sí, los voxistas aprietan en temas como la inmigración o el valenciano, donde han pedido al PP que se "aclare".

Para empezar, José María Llanos, síndic de los voxistas, ha sido el primer portavoz de la tarde (ya noche) en el largo debate de las Corts que ha subido a la tribuna y no le ha pedido la dimisión a Mazón, un contraste claro a Compromís y PSPV. De hecho, ha enterrado las críticas pasadas sobre la "negligente gestión" de la Generalitat el 29-O y si ha hablado de la actuación el día de la dana ha sido para arremeter contra la "incompetencia y actitud criminal" del Gobierno central, a quien ha achacado todos los males de esa jornada.

El Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez ha sido la diana principal de las críticas de Llanos. Hacia este ha achacado la responsabilidad de la situación de "ruina" o de que las cosas estén "muy mal", un panorama en el que ha citado la vivienda, el sector primario o el empleo que choca con la propia reivindicación hecha por el portavoz voxista de las medidas aprobadas por el Consell cuando este partido formaba parte de él como las impulsadas posteriormente para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2025.

"Gracias a esos presupuestos tienen más facilidades para acceder a la vivienda", ha llegado a decir Llanos entre algunas medidas. "Negociamos todo lo que es bueno para los valencianos", ha añadido para justificar los pactos con Mazón tras la dana. El jefe del Consell le ha agradecido este "gesto de responsabilidad" y ha destacado el trabajo "conjunto". Es más, en ese idilio entre los dos dirigentes ha aparecido Charlie Kirk, el ultraderechista asesinado en EEUU, a quien primero ha citado Llanos y después Mazón. "Que se besen", se ha oído desde la bancada de Compromís.

Llanos, de Vox, habla en el Debate de Política General en las Corts. / José Cuéllar/Corts

El 'president' ha ahondado en esa proximidad aplaudiendo su subida en las encuestas ("enhorabuena", le ha dicho) y mostrando su apoyo a algunas de las reivindicaciones de Vox como los reproches lanzados contra el nuevo borrador de la PAC en la Unión Europea, con el PP al frente. "Estoy de acuerdo con usted, me genera un frontal rechazo aunque sea mi partido", ha indicado Mazón. Esa alianza va más allá de referencias verbales y tiene por delante varios retos que Vox le ha puesto a Mazón. Especialmente en política lingüística.

Pactos en valenciano

Así, mencionando el anuncio del 'president' de la mañana sobre la Acadèmia Valenciana de la Llengua, y que Vox pide derogar, ha recordado que la ley que creó esta entidad es de Eduardo Zaplana, su reglamento es de José Luis Olivas y la reforma de l'Estatut para blindarla es de Francisco Camps en 2006. "Y el señor Mompó, bueno, aclárense, no valen medias tintas ni terceras vías", ha añadido. Esa presión se la ha despojado Mazón incidiendo en los anuncios de la mañana. Ha explicado que se hizo un "esfuerzo" en 1998, con la creación de la AVL, pero la situación ha cambiado.

La inmigración también ha sido un tema en el que los voxistas han puesto el acento, destacando los avances introducidos en las cuentas y pidiendo ir "más allá". Mazón le ha comprado el argumento cargando contra la política migratoria del Gobierno central y mostrándose "de acuerdo" en la "reagrupación de menores" extranjeros. Por último, se ha añadido la vivienda, donde el plan contra la ocupación y la petición de "liberalización de suelo" ha sido en esta ocasión el enlace de ambos que ha sido de tal nivel que ninguno ha acabado con su tiempo.