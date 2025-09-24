La Audiencia de València avala la decisión de la jueza de la dana de no investigar a Bernabé y Polo pero mantiene a Hazte Oir de acusación

La sección segunda de la Audiencia de València ha vuelto a avalar las decisiones de la jueza de la dana de no investigar a la delegada del Gobierno Pilar Bernabé y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar Miguel Polo pero mantiene a Hazte Oir como acusación popular, en contra de lo decidido por la magistrada.

La sección segunda de la Audiencia de Valencia ha resuelto una batería de recursos de apelación en el marco de la causa penal por la dana. Tres de ellos confirman las decisiones adoptadas por la magistrada instructora de Catarroja y el cuarto revoca la exclusión del procedimiento de la acusación popular que pretendía ejercer Hazte Oír.

El primer recurso de apelación desestimado es el presentado por la Asociación de damnificados dana Horta Sud contra el auto de 10 de marzo de 2025 en el que la jueza de la dana denegó la declaración como querellados del director general de Emergencias, Alberto Javier Martín Moratilla, el subdirector, Jorge Suárez Torres, la jefa de servicio, Inmaculada Piles y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.

El tribunal, de nuevo por unanimidad de los seis magistrados que integran la Sección Segunda de la Audiencia, ratifica la decisión de la jueza de no investigar a Moratilla, Suárez y Piles (citados como testigos) porque "en estos momentos y con los datos conocidos no cabe atribuir a los antes mencionados, una omisión concreta que integre la condición de factor causal eficiente en los hechos investigados”

En cuanto a Miguel Polo, los tres magistrados señalan que “nada se añade a la pretensión ya denegada” en otro recurso de apelación anterior que confirmó la inadmisión de una querella contra él. En esa resolución la Audiencia ya determinó que era necesario “imputar un hecho a persona o personas determinadas, no bastando declarar una imputación en abstracto por un determinado fallo de protocolo a todos los componentes de una entidad administrativa o de gobierno”. No obstante, la resolución de la Audiencia se produce antes de la declaración de Miguel Polo del pasado viernes, sobre el que se han vuelto a presentar nuevas peticiones de imputación por lo que tanto la jueza como la Audiencia de València tendrán que volver a pronunciarse.

El segundo recurso desestimado por la Audiencia de València es la petición de Vox para que la jueza declarara como investigada a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Los magistrados reiteran sus argumentos esgrimidos en otro auto sobre el mismo asunto en otro auto dictado el 19 de mayo. Y responden al partido de ultraderecha que las alegaciones de los recurrentes “no desvirtúan los razonamientos expuestos en dicha resolución” por la magistrada para decidir no investigar a Bernabé. Y sobre las razones que esgrime Vox para justificar la imputación de la delegada “ya han sido motivadamente rechazadas, sin que de su declaración testifical se deriven datos o elementos aptos para alterar esa conclusión”. Por lo que se deduce que los magistrados de la Audiencia sí han podido revisar la transcripción de la delegada del Gobierno del 14 de abril.

Por último, la Audiencia de València también desestima el recurso de apelación de la asociación de ultraderecha Liberum que pretendía unir a la causa una solicitud ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y la declaración de un perito, extremos que fueron descartados por la magistrada.