Ayuntamientos del PP y Vox mantienen sus convenios con la AVL en plena ofensiva de Mazón

'Cosa de poca importancia pero que en apariencia parecía que tendría mucha’. Así define el Diccionari Normatiu Valencià de la Acadèmia Valenciana de la Llengua la popularísima expresión ‘fum de canyot’. Es la que ha utilizado esta mañana su presidenta, Verònica Cantó, para referirse a la propuesta del president Mazón de cambiar el nombre de la AVL, algo que necesita una mayoría cualificada en las Corts de la que carece, para cambiar la ley de creación de la institución normativa y también el Estatut.

Un día después de que Mazón volviera a situar la lengua en el terreno del conflicto durante el Debate de Política General, Cantó se ha reunido con la vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix, para perfilar el protocolo de apoyo de esta institución para compensar el tijeretazo de PP y Vox a las cuentas de la AVL, y poder realizar determinadas actividades que se habían quedado sin presupuesto.

Lo cierto es que a pesar de que el Consell ha puesto en el foco a la Acadèmia esta mantiene apoyos institucionales. El Consejo de Ministros aprobará en breve un real decreto del Ministerio de Ciencia, dirigido por la socialista valenciana Diana Morant, de casi 200.000 euros para financiar servicios informáticos. Fue la respuesta desde el PSPV al tijeretazo de Mazón.

Aunque la AVL es un institución estatutaria y como tal solo la puede financiar el Consell a través de los presupuestos, sí puede mantener convenios con otras instituciones que le aporten recursos siempre que se destinen a actividades concretas. En este caso, la subvención del Ministerio de Ciencia irá al capítulo 6, que el Consell ha dejado a cero, donde se incluyen proyectos e inversiones que afectan por ejemplo al mantenimiento del Diccionari Normatiu Valencià (50.000 consultas diarias, más de un millón desde su puesta en marcha), y otras aplicaciones informáticas como la consulta a través de aplicaciones de las gramáticas. No se trata de aceptar una colaboración para la institución como tal sino para proyectos muy concretos. Se espera que días pase por el Consejo de Ministros y pronto estará en el BOE.

Convenios municipales

Además, a preguntas de los medios, Cantó ha aclarado que la AVL mantiene vivos convenios singulares con varios ayuntamientos. Y eso que ha decaído la línea presupuestaria a partir de la cual la institución aportaba económicamente a esas actividades de promoción de la lengua en los municipios. “Continúan exactamente igual. Lo seguirán haciendo con el apoyo de la Academia aunque no se aporte. Es más, tenemos tres ayuntamientos que han solicitado un convenio de colaboración para actividades de promoción del valenciano sabiendo que no hay presupuesto para cubrirlo”, ha explicado Cantó.

La presidenta ha citado los casos de Muro de Alcoi, Altea y la Vall d’Uixò. También existe un convenio, desde hace años, con Ontinyent. Gandia también se sumará, pero según explica Cantó también se mantienen vigentes los convenios firmados con ciudades como Elx o Borriana, gobernados por PP y Vox, además de otras ciudades como Vinaròs y Benicarló. Nadie los ha revocado, ha dicho Cantó.

Respecto a la diputación, tal como adelantó este diario, se trata de un acuerdo de unos 200.000 euros que va a permitir que se mantengan actividades de los años 2025 y 2026, como la reimpresión de cómics para público infantil y juvenil; algunas actividades de ‘l’Escriptor de l’Any’ (la iniciativa más importante de la AVL para el ‘foment del valencià’, que en 2026 homenajea al periodista Almela i Vives) o proyectos novedosos para dar más presencia al valenciano en campos como las artes escénicas y, en concreto, llevando a escuelas e institutos espectáculos de música, teatro o 'contacontes'.

Visto bueno de Mompó

Lo hará cediendo espacios como el MuVIM o a través de las áreas de Comarcalización, la Institució Alfons el Magnànim o la Imprenta Provincial, que ejecutarán directamente trabajos que la AVL ahora mismo no puede asumir. La iniciativa de ‘rescate’ de la diputación, pilotada por Ens Uneix, no obstante, no está mal vista por el PP de Vicent Mompó, aunque mantiene un perfil bajo en esta cuestión dado el evidente conflicto que supone contradecir políticas del Consell.

Antes de reunirse esta mañana, Enguix y Cantó se han mostrado críticas con la deriva de “conflictivización” del valenciano. “El nom no fa la cosa”, dice Enguix sobre la voluntad de Mazón de cambiar el nombre de la AVL por el de Acadèmia de la Llengua Valenciana, que supone reabrir el debate y centrar la atención en la cuestión de la unidad de la lengua. “La AVL tiene fuerza suficiente, años de trabajo que avalan su reconocimiento. No se puede acabar con las cosas tan rápido. El nombre está bien y no hace falta meterse en un conflicto innecesario”, ha añadido.

Por su parte, la presidenta de la institución insiste en que es un brindis al sol. “Conflictivizar la lengua no lleva a ningún sitio. Nos preocupa determinadas acciones que hacen que la lengua se perciba permanentemente como conflicto”, dice en relación a cuestiones como pretender retirar a Alicante de la zona de predominio lingüístico valenciano, o los recortes de la AVL. “Lo que necesita el valenciano es estabilidad y una promoción real y efectiva de su uso en todos los ámbitos”, concluye.