“Con el aire acondicionado a tope, algunas aulas han llegado a estar a 33 grados, y a 43 en los pasillos”

En los pisos bajos todavía se puede respirar, pero en las primeras y segundas plantas hay que tener puesto el aire acondicionado “a tope todo el día”. Aun así, en las plantas altas de algunos institutos y colegios de la Comunitat Valenciana este verano se han llegado a medir 33 grados con la climatización encendida, 43 grados en los pasillos entre clases. Y no solo en las horas centrales del día: la entrada al centro ha sido, para muchos alumnos, una bofetada diaria de calor, con temperaturas de 34 o 35 grados a las 8 de la mañana. Así lo denuncian desde el sindicato STEPV, que se ha adelantado a la Conselleria y ha presentado su Plan integral para reducir el impacto de las altas temperaturas y la radiación solar en los centros educativos.

Después de más de un centenar de quejas oficiales por el calor extremo en las aulas -aunque al sindicato le han llegado “más de un millar” en forma de llamadas, WhatsApps y protestas- y de dos golpes de calor, Educación aseguró esta misma semana que “trabaja” en un Plan de Confort Térmico, aún en elaboración. Pero desde el sindicato creen que “ya no es una cuestión de confort sino de salud” y piden climatizar espacios, cambiar materiales, garantizar la ventilación cruzada y reformar los patios para que no acaben siendo “campos de concentración” de puro hormigón.

Responsables del sindicato STEPV han presentado en rueda de prensa este plan que proponen a la Conselleria. Sobre la propuesta del departamento que dirige José Antonio Rovira, se limitan a pedir que “se llame a los sindicatos, a la junta personal y de prevención para formar parte de ese plan, que va más allá de una instalación puntual en algún centro”, destaca Francesc Cerdà, delegado de Prevención y de la junta de personal.

Imagen de la rueda de prensa de Intersindical / Redacción Levante-EMV

Ecoauditorías y renaturalización

Para saber qué medidas adoptar en cada centro, el STEPV pide que se hagan “ecoauditorías”, es decir, análisis de las características climáticas de cada instituto o colegio que incluyan su orientación, los materiales, las zonas y las aulas con mayor estrés térmico o los tipos de cerramiento, pero también la existencia o no de sombras o zonas verdes en los patios, si hay o no placas solares y cómo de seguros son los caminos al centro. A partir de ese análisis, apuestan por la renaturalización. Sobre todo en los patios, para reducir las zonas de cemento y plantar árboles de hoja caduca. Hasta que crezcan, añaden, se pueden instalar tendales o pérgolas para proteger del sol.

Dentro de los aularios, las medidas que propone el plan del sindicato pasan por modificar o añadir ventanas que permitan la ventilación cruzada, además de algo aparentemente tan sencillo como añadir persianas o lamas que reduzcan el impacto del sol pero dejen pasar el aire. Además, claro, apuestan por instalar sistemas de ventilación y climatización o mejorar el aislamiento térmico de los edificios. Pero, más allá de las obras, también reclaman protocolos para poder suspender o modificar actividades cuando la temperatura es de más de 27 grados, o adaptar los horarios escolares en mayo, junio y septiembre.

Patio del CEP Lluís Vives de Massanassa / Intersindical

Golpes de calor, mareos, erupciones

El calor que se ha registrado estos meses en los centros educativos no sale gratis a quien lo sufre. Olga Sierra, responsable de Salud Laboral de la intercomarcal de Valencia, habla de un “alud” de quejas, notificaciones y mensajes de los centros al sindicato. Más de un centenar por los cauces oficiales y documentales, más de un millar de forma informal. “Conocemos muchos casos en que el profesorado y el alumnado han sufrido síntomas previos a un golpe de calor: mareos, erupciones cutáneas, dolor de cabeza”, indica. Los niños, añade Sierra, están entre la población más sensible a las temperaturas extremas.

“Muchos colegios, sobre todo los de la zona dana, son verdaderos campos de concentración”, denuncia Josep Codonyer, coordinador de Organización y Medio Ambiente de la Intersindical Valenciana. El CEIP Orba, detalla, es “súper triste”. “Han empezado las clases con la hormigonera trabajando todavía en el patio de Infantil”, explica. También habla de la instalación de “unas carpas pequeñas, como de camping en el patio, porque eso debe ser insufrible”.

Colegios “estilo Ikea”

Codonyer teme que los barracones, supuestamente provisionales tras la dana, se eternicen, porque es un modelo que concentra calor. Pide que se respeten los plazos de las obras previstas y que, para los nuevos centros, se piense en la orientación, la ventilación o los materiales. Como solución tanto para el calor como para inundaciones, apuesta por colegios “estilo Ikea”, con las plantas bajas “lo más libres posibles”, con pocas o ninguna aula o mobiliario. Por una parte, ante una inundación no se verían afectados, porque habría “pisos altos en los que refugiarse y no se perdería todo el material”. Por otra parte, la planta baja liberada de enseres y clases “serviría de patio cubierto en verano” para evitar el sol.

Pero para eso, añade, se debe incluir criterios medioambientales en la nueva orden de Conselleria para la redacción de proyectos de construcción de centros educativos. “La que está vigente ahora es de 1992 y está totalmente caducada”, denuncia.