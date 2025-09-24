La cara b del Debate: zapatillas, Palestina y Gan Pampols de salida

Abucheos y abrazos. La jornada del Debate de Política General de la Comunitat Valenciana fue intensa desde el primer minuto. A las nueve y media, con el president Carlos Mazón ya en las Corts (entró por la puerta principal, pero a las ocho y cuarto de la mañana), medio centenar de víctimas protestaba y pedía la dimisión del jefe del Consell. Hubo algún momento de tensión, como los abucheos a los diputados del Vox. "PP culpable, Vox responsable", les gritaban. Con los líderes de la oposición, Diana Morant y Joan Baldoví, en cambio, hubo abrazos antes del inicio del debate.

Vicent Mompó y Toni Pérez, apoyo a Mazón. Los presidentes de las diputaciones de València, Vicent Mompó, y Alicante, Toni Pérez, acudieron a las Corts a escuchar la intervención de Mazón, aunque el primero, que tenía pleno mensual en la diputación, a escasos metros, no pudo hacer mucho más que acto de presencia. A las once y media empezaba el pleno provincial.

Palestina, muy presente en la izquierda. Las reivindicaciones sobre Palestina estuvieron presentes en la bancada de la izquierda antes incluso de los discursos. La sesión comenzó con el escaño del diputado de Compromís, Juan Bordera, cubierto con la bandera palestina. Bordera no acudió a las Corts al formar parte de la Flotilla que busca romper el bloqueo a Gaza. En su grupo parlamentario, Isaura Navarro también lució un pañuelo rojo y blanco propalestino. Por parte de los socialistas, fue Ernest Blanch quien llevaba la palestina al cuello. Además, todos los diputados llevaban una chapa reivindicativa en la solapa.

Mazón, cómodo para sus cinco horas de pie. Mazón acudió en zapatillas a las Corts porque sabía que iba a aguantar mucho tiempo. Cinco horas de discurso con el parón, que fue más bien un receso pedido por Mazón para ir al baño. Cinco minutos le ofreció Llanos Massó, el president dijo que bastaban tres.

El Fidel Castro del Ventorro. El discurso de Mazón, largo hasta la exasperación de sus señorías, también dejó algún buen contratitular. En los pasillos de las Corts una diputada socialista bautizó al president con un nuevo mote: 'El Fidel Castro del Ventorro'.

Gan Pampols ya ejerce de exconseller. El vicepresidente para la recuperación Francisco José Gan Pampols se jubilará de su experiencia política en pocas semanas. En este debate, su primero y último, ya parecía de salida. No se quedó a comer en la cantina de las Corts, donde sí estuvo todo el Consell respaldando a Mazón, además de Toni Pérez y Juanfran Pérez Llorca. Gan Pampols, de hecho, tampoco se quedó a la sesión vespertina.

El concejal 'karateka'. Como género literario pegado a la realidad, el discurso de Mazón estuvo salpicado de guiños a la actualidad. “No me voy a lanzar como un ninja contra usted”, le espetó el jefe del Consell al síndic socialista, José Muñoz. Se refería al concejal de Moncada, Martín Pérez, que se lanzó contra el público que insultaba a Pedro Sánchez en las fiestas de su municipio.