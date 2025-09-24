La Fe producirá radiofármacos en 2027 gracias a un nuevo ciclotrón de partículas

La sanidad pública valenciana será capaz de producir radio fármacos a partir del año 2027. Lo hará gracias a un ciclotrón de partículas que la Generalitat Valenciana prevé instalar en el hospital La Fe de València y que permitirá mejorar el diagnóstico -será más rápido y preciso- y el tratamiento de los pacientes oncológicos y, también, en las especialidades de Neurología, en el caso del alzhéimer- y Cardiología. La medida la ha anunciado el president Carlos Mazón en el debate de política general, celebrado este martes en las Corts Valencianes, donde ha asegurado que la medida permitirá situar a la Comunitat Valenciana en "la vanguardia de la medicina de precisión y la investigación biomédica" y, en este sentido, podrá "mejorar la vida de miles de pacientes".

Un ciclotrón es un acelerador de partículas de trayectoria circular que se utiliza para bombardear núcleos de determinados átomos, con el fin de obtener artificialmente isótopos radiactivos de uso médico. Con esta instalación, la sanidad valenciana sigue la estela de Cataluña, que anunció la instalación de su primer ciclotrón en el hospital de Vall d'Hebron en julio, y de otros hospitales como el Clínico de Santiago de Compostela, el Marqués de Valdecilla de Santander o el Infanta Cristina de Badajoz; también hay algunas empresas que cuentan con esta tecnología.

Mazón interviene en el Debate de Política General en las Corts. / Miguel Angel Montesinos

Por el momento, la Conselleria de Sanidad no ha informado de la inversión prevista -Cataluña invertirá 2,8 millones en el suyo- o su ubicación, aunque por lo general se trata de equipamientos de gran tonelaje instalados varios metros bajo el suelo. Junto a esta medida, Mazón ha recordado la puesta en marcha del Centro de Protonterapia, cuya construcción comenzó en febrero con un presupuesto de 21,5 millones de euros, al que también ha hecho referencia Mazón durante su discurso para reivindicar la innovación sanitaria del Consell.

Otros anuncios

A lo largo de su extenso discurso, ha hecho referencia a otras dos medidas en el ámbito sanitario: la historia clínica única en toda la sanidad valenciana y la extensión del uso del SIP en servicios sociales. La primera de ellas ya se anunció hace un año, justo el día de la dana, cuando la Conselleria de Sanidad -con Mazón presente- explicó la Estrategia Digital de Salud de la Comunitat Valenciana. Las pruebas comenzarán en octubre, como ya publicó Levante-EMV en junio. Lo harán agrupación sanitaria interdepartamental (ASI) o macroárea València Oeste, que incluye los departamentos de salud del Hospital General, de Manises y de Requena. En total, se trata de tres departamentos de salud con más de 650.000 SIP adheridos, es decir que tienen ese número de pacientes a los que atender, según los datos de la última memoria de Sanidad de la Conselleria, correspondiente a 2023.

La segunda medida, la del SIP único para sanidad y servicios sociales, es una de las medidas pendientes desde hace años, se anunció en 2021 durante la época del Botànic, que pretende agilizar la asistencia en estos dos ámbitos clave del Estado del Bienestar. De esta forma, este sistema permitirá disponer de una visión unificada de las necesidades de la población a través de la Historia Social Electrónica Única.