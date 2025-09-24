El edificio incendiado de Campanar celebra su reconstrucción con una primera piedra simbólica
Las obras de rehabilitación comenzaron en julio y tienen un presupuesto de 20 millones de euros
El edificio incendiado del barrio de Campanar de València, que fue devastado por las llamas el 22 de febrero de 2024 en un incendio que causó diez muertos y dejó a centenares de familias sin nada, celebra su reconstrucción con la puesta simbólica de la "primera piedra". Este próximo sábado tendrá lugar el acto simbólico de la rehabilitación integral del edificio, cuyas obras comenzaron a principios del pasado mes de julio y avanzan "a buen ritmo", según confirman desde la Asociación de Propietarios Afectados Incendio Campanar (Aproicam).
Según la convocatoria de Aproicam, el acto tendrá lugar a las 18 horas en el edificio, ubicado en el número 2 de la calle Poeta Rafael Alberti como "un evento muy especial que marcará el comienzo de una nueva etapa" en la comunidad de vecinos. Junto a ellos estarán en el acto autoridades locales, así como representantes de Mapfre, la aseguradora encargada de la reconstrucción del inmueble.
Momento simbólico
"Será un momento simbólico y de gran relevancia para los vecinos y vecinas de Campanar", han sostenido. Desde Mapfre, en su convocatoria, han asegurado que es un "acto conmemorativo y ceremonia de arranque de la reconstrucción del edificio de Campanar tras cumplirse un año del trágico incendio". El acto empezará con un minuto de silencio por los fallecidos y posteriormente intervendrán representantes de Mapfre, de los vecinos y del Ayuntamiento de València, y concluirá con una pieza musical. Las obras de rehabilitación comenzaron el pasado 4 de julio, con un presupuesto de más de 20 millones y un plazo de duración de 17 a 18 meses.
