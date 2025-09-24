Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Esperanza Aguirre y Pío Cabanillas escoltan a Gan Pampols en Madrid

Cabanillas y Aguirre escoltan a Gan Pampols en un desayuno informativo en Madrid.

Cabanillas y Aguirre escoltan a Gan Pampols en un desayuno informativo en Madrid. / Borja Sanchez-Trillo/EFE

Redacción Levante-EMV

València

Francisco Gan Pampols acudió este miércoles a un desayuno informativo en Madrid y lo hizo con el apoyo de tres compañeros del pleno del Consell. Juan Carlos Valderrama, Nuria Martínez Sanchis y Vicent Martínez Mus se unieron a la expedición a la capital de España para mostrar su respaldo al que hasta el próximo 4 de noviembre será parte del Ejecutivo autonómico. No obstante, más llamativo supuso quiénes recibieron al vicepresidente segundo en este periplo, con dos exministros de gobiernos de José María Aznar.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid y exministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, y el exportavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, fueron dos de los asistentes destacados a la conferencia del teniente militar retirado. De hecho, Cabanillas no se quedó con el papel de espectador y fue el encargado de ejercer de presentador de Gan Pampols. "Es un gran amigo desde hace muchos años, un gran profesional y un gran español", explicó el exportavoz del Gobierno entre el 2000 y el 2002.

