La familia de una usuaria de la residencia de Paiporta que murió en el hospital pide ser reconocida como víctima

La familia de una usuaria de la residencia de Paiporta donde fallecieron seis residentes el 29 de octubre y que murió en el hospital tres días después ha pedido a la jueza de Catarroja ser reconocida como víctima, según una providencia del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja que acaba de notificar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La magistrada relata en la providencia que el hijo de la mujer fallecida compareció ayer martes 23 de septiembre en la sede judicial para solciitar la petición de que "su madre sea considerada como víctima de la dana". Tras la petición, la magistrada acuerda unir la comparecencia al procedimiento de la dana, junto a la documentación aportada por el hijo de la fallecida que deberá aportar al juzado "a la mayor brevedad, toda la documentación médica de que disponga en relación a su madre".

Al mismo tiempo, la jueza requiere a la Residencia Savia de Paiporta para que "en el plazo de 3 días, aporte al juzgado la documentación médica de que dispongan en relación a la mujer fallecida". E igualmente requiere al Insstituto de Medicina Legal para que elabore "informe forense sobre la relación de causalidad existente entre el fallecimiento" de la mujer en el Hospital Doctor Peset de Valencia, en fecha de 1 de noviembre de 2024, y las circunstancias que tuvieron lugar, con motivo de la dana, en la Residencia Savia de Paiporta, el día 29 de octubre de 2024". Un informe que el IML deberá elaborar a partir de la comparecencia del hijo de la fallecida y la documentación que pueda aportar, junto a la que remita la Residencia Savia de Paiporta para determinar si el fallecimiento de la mujer está relacionado con la dana o se debe a otras causas.

Como informó Levante-EMV, los responsables de este centro de personas mayores en el que fallecieron seis usuarios aseguraron en un escrito dirigido al juzgado de Catarroja que nadie les avisó, ni les puso en preemergencia el fatídico 29-O.