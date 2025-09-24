Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mazón esquiva la puerta principal también en el acto de la ONCE

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, evita a la prensa a su llegada a la gala de los 25 Premios Solidarios del grupo social ONCE

Mazón, en primera fila. A unos metros, María José Catalá, Gan Pampols y Salvador Navarro.

Mazón, en primera fila. A unos metros, María José Catalá, Gan Pampols y Salvador Navarro.

Redacción Levante-EMV

Ni en un acto solidario. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, esquivó ayer a la prensa a su llegada a la gala de los 25 Premios Solidarios del grupo social ONCE. Ni photocall, ni saludos a la entrada, ni entrada por la puerta principal. En el último minuto, por otra puerta y con los saludos contados y pactados. Tampoco faltaron al acto la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero; el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande, y la alcaldesa de València, María José Catalá. Mazón, sentado en primera fila, tenía a unos metros a Gan Pampols y al presidente saliente de la patronal, Salvador Navarro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
  2. Alerta naranja por lluvias y tormentas en Valencia
  3. Directo: Familiares y víctimas de la dana se concentran a las puertas de las Corts y piden la dimisión de Mazón
  4. Recuperada la circulación de todos los trenes de la línea 2 entre València Sud y Torrent Avinguda
  5. ¿Por qué hay tantas averías en Metrovalencia desde hace semanas?
  6. Iberdrola avisó a la Generalitat de que declaraba su 'situación de alerta' el día antes de la dana
  7. La CHJ envió 24 correos de lluvias y caudales a Emergencias en las horas clave de la dana del 29-O
  8. La Generalitat asegura que el 9 d'Octubre será en el Palau y 'prevé' que Mazón asista a la procesión

Mazón esquiva la puerta principal también en el acto de la ONCE

Mazón esquiva la puerta principal también en el acto de la ONCE

La ONCE premia a Levante-EMV por su cobertura de la dana

La ONCE premia a Levante-EMV por su cobertura de la dana

Simón Vidal, el valenciano a bordo de la flotilla a Gaza atacada por drones: "Estamos ilesos y con más ganas"

Simón Vidal, el valenciano a bordo de la flotilla a Gaza atacada por drones: "Estamos ilesos y con más ganas"

El juez interroga a los primeros 44 detenidos por el Cartel del Puerto de València

El juez interroga a los primeros 44 detenidos por el Cartel del Puerto de València

Europa decide si investiga la gestión de la dana: 34 eurodiputados, seis de ellos españoles, votan este jueves la petición de las víctimas

Europa decide si investiga la gestión de la dana: 34 eurodiputados, seis de ellos españoles, votan este jueves la petición de las víctimas

La Audiencia de Valencia avala la decisión de la jueza de la dana de no investigar a Bernabé y Polo pero mantiene a Hazte Oír de acusación

La Audiencia de Valencia avala la decisión de la jueza de la dana de no investigar a Bernabé y Polo pero mantiene a Hazte Oír de acusación

Enrique Santafosta, nuevo alcalde de San Antonio de Benagéber tras prosperar la moción de censura

Enrique Santafosta, nuevo alcalde de San Antonio de Benagéber tras prosperar la moción de censura

Esperanza Aguirre y Pío Cabanillas escoltan a Gan Pampols en Madrid

Esperanza Aguirre y Pío Cabanillas escoltan a Gan Pampols en Madrid
Tracking Pixel Contents