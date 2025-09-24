Mazón esquiva la puerta principal también en el acto de la ONCE
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, evita a la prensa a su llegada a la gala de los 25 Premios Solidarios del grupo social ONCE
Ni en un acto solidario. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, esquivó ayer a la prensa a su llegada a la gala de los 25 Premios Solidarios del grupo social ONCE. Ni photocall, ni saludos a la entrada, ni entrada por la puerta principal. En el último minuto, por otra puerta y con los saludos contados y pactados. Tampoco faltaron al acto la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero; el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande, y la alcaldesa de València, María José Catalá. Mazón, sentado en primera fila, tenía a unos metros a Gan Pampols y al presidente saliente de la patronal, Salvador Navarro.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
- Alerta naranja por lluvias y tormentas en Valencia
- Directo: Familiares y víctimas de la dana se concentran a las puertas de las Corts y piden la dimisión de Mazón
- Recuperada la circulación de todos los trenes de la línea 2 entre València Sud y Torrent Avinguda
- ¿Por qué hay tantas averías en Metrovalencia desde hace semanas?
- Iberdrola avisó a la Generalitat de que declaraba su 'situación de alerta' el día antes de la dana
- La CHJ envió 24 correos de lluvias y caudales a Emergencias en las horas clave de la dana del 29-O
- La Generalitat asegura que el 9 d'Octubre será en el Palau y 'prevé' que Mazón asista a la procesión