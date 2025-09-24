Mazón esquiva la puerta principal también en el acto de la ONCE

Ni en un acto solidario. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, esquivó ayer a la prensa a su llegada a la gala de los 25 Premios Solidarios del grupo social ONCE. Ni photocall, ni saludos a la entrada, ni entrada por la puerta principal. En el último minuto, por otra puerta y con los saludos contados y pactados. Tampoco faltaron al acto la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero; el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande, y la alcaldesa de València, María José Catalá. Mazón, sentado en primera fila, tenía a unos metros a Gan Pampols y al presidente saliente de la patronal, Salvador Navarro.