El cambio que pide Mazón del valenciano en las PAU es contrario al Decreto estatal

“No es justo, señorías, que un estudiante valenciano tenga menos nota media porque ha tenido que hacer un examen más que un estudiante en Albacete, en Badajoz o en Logroño”. Con ese argumento justificaba este martes el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el Debate de Política General su petición al Gobierno de España de que los estudiantes de la Comunitat Valenciana puedan decidir examinarse de Castellano o Valenciano en la PAU o elegir cuál de las dos notas computa. Habla de “discriminación”, de una que hace bajar las medias de las pruebas de acceso a los valencianos frente al alumnado de otras comunidades, pero las menores notas medias en la fase general pueden estar determinadas por cualquiera de las otras cuatro asignaturas obligatorias. Además, el Decreto que regula las PAU, que es estatal, indica que las cinco comunidades con lengua propia -Cataluña, Euskadi, Galicia, Baleares y la Comunitat Valenciana- se examinarán, en la fase general, también de sus lenguas cooficiales. De modo que el cambio que plantea Mazón iría en contra de un Decreto estatal, que tendría que modificarse para acoger esa particularidad exclusivamente para la Comunitat Valenciana que no ha pedido nunca en la historia ninguna de las otras cuatro comunidades bilingües.

Desde la Generalitat señalan datos de la estadística de las Pruebas de Acceso a la Universidad del Ministerio de Ciencia y Universidades. Según las cifras de 2024, la Comunita Valenciana está prácticamente a la cola en nota media en la fase general ordinaria de la selectividad, con un 6,81. Solo tiene por debajo a Cataluña, con un 6,75 , y a Baleares, con un 6,41. Fuentes del departamento que dirige José Antonio Rovira consideran que esa menor nota en la fase ordinaria hace que quienes optan a una plaza en las universidades valencianas procedentes de otras comunidades de algún modo pasen por delante de los alumnos valencianos.

La justificación de la nota media

Sin embargo, en la fase general hay otras cuatro asignaturas para el caso de la Comunitat: Castellano, Historia/Filosofía (a elegir por el estudiante), lengua extranjera (generalmente inglés) y la asignatura específica correspondiente a la modalidad de Bachiller del alumno (por ejemplo, matemáticas). Es decir, que si el alumnado de la Comunitat Valenciana tiene una media más baja en la selectividad respecto a otras comunidades, puede deberse también a otras cuatro asignaturas.

En cuanto a la normativa en la que se regulan las pruebas de acceso, es estatal, y por eso Mazón habla de solicitar al Gobierno. Aunque solo ha mencionado al Ministerio de Universidades, liderado por la valenciana Diana Morant, el Real Decreto 534/2024, de 11 de junio, por el que se regulan los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, las características básicas de la prueba de acceso y la normativa básica de los procedimientos de admisión depende en su elaboración de dos departamentos: Educación y Universidades. La norma rige para todas las comunidades autónomas puesto que, como apuntaba el president, “en la enseñanza universitaria rige el distrito único”. El decreto indica literalmente que “la prueba de acceso constará de cuatro o, en el caso de comunidades autónomas con lengua cooficial, cinco ejercicios”. Entre ellos, añade, “Lengua Castellana y Literatura II y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura II”.

Nunca antes pedido por ninguna comunidad

Es decir que, para modificar esa obligatoriedad de la lengua cooficial en la PAU se debería incluir la optatividad que pide Mazón en el próximo decreto que organice las próximas pruebas de acceso. La Comunitat Valenciana sería entonces una excepción, puesto que el resto de comunidades autónomas con lengua propia no han puesto en cuestión la obligatoriedad de examinarse de esas lenguas. No solo ahora, sino nunca: el Consell de Mazón es el primer gobierno autonómico en pedir que el idioma cooficial pueda ser optativo o no computar en estas pruebas. El primer ejecutivo autonómico en hacerlo teniendo en cuenta a los de cualquier color político o correlación de fuerzas.

Además, no hay normativa autonómica en ningún territorio: la regulación de las PAU es estatal.

Insistencia en el terrorismo de ETA

"Además, se incluirá el terrorismo de ETA en la asignatura de Historia de España en Bachillerato", dijo Mazón en el Debate de Política General, donde habló de las 12 víctimas que dejó la banda terrorista en las tres provincias valencianas. Cree esencial estudiar “ese terrible episodio de nuestra historia” tal como se hace otras comunidades autónomas “salvo el País Vasco y Cataluña”.

Pero el terrorismo de ETA siempre ha estado en los libros de texto de Historia de España editados para la Comunitat Valenciana. Es cierto que en el decreto de currículum de 2022 cambió el modelo al adaptarse a las competencias y eso supuso la retirada de la palabra “ETA” como ítem especificado de forma directa, aunque seguía estando dentro de los contenidos. No solo eso sino que, en 2022, los ministerios de Interior y de Educación, en colaboración con la Conselleria de Justicia que entonces dirigía Gabriela Bravo, elaboraron siete unidades monográficas en 30 institutos sobre el terrorismo de ETA. Incluso se organizaron viajes al memorial de las víctimas en Vitoria y se colaboró con asociaciones de víctimas del terrorismo, que dieron charlas en los centros.