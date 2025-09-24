Metrovalencia cambia la norma y permite subir bicis al tren: estas son las condiciones

Los usuarios de Metrovalencia podrán viajar con sus bicicletas convencionales a cuestas a partir del 1 de octubre. A partir de ese día, la normativa del servicio de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) cambia para permitir el acceso de este tipo de vehículos, aunque lo harán con una serie de condiciones, como así se ha aprobado en la última sesión del Consell d'Administració. Cabe recordar que hasta ahora solo estaba permitido el acceso de bicicletas eléctricas y plegables; las convencionales estaban prohibidas, así como los patinetes, que continúan sin poder acceder a los convoyes pese al cambio de normativa.

Esto flexibiliza el transporte verde y la combinación de varios vehículos, de modo que se pueda viajar a dos ruedas hasta la estación y, después, coger el servicio de Metrovalencia hasta el destino y renunciar al coche. Su prohibición se habilitó en noviembre del pasado año después de la dana y la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio tenía pendiente actualizar la norma; lo hace ahora una vez completado el grueso del proceso de reconstrucción de la red tras las inundaciones de la dana.

Las condiciones

Entonces, ¿en qué circunstancias se podrá viajar con la bicicleta normal? La normativa solo permite la entrada de cuatro bicicletas en cada convoy, deberán situarse en el último vagón. Sin embargo, la normativa de Metrovalencia explica que podrá modificarse el número de bicicletas permitidas en cada tren a criterio de su personal, en función de la "ocupación real del vehículo o de otras circunstancias que así lo requieran". Llevar la bicicleta obligará, además, a permanecer de pie junto al vehículo.

Y, lo más importante, solo podrán subirse en los tramos en superficie; es decir, que seguirá prohibido su acceso en las líneas de metro que atraviesan el centro de València; tampoco estará permitido su acceso al tranvía aunque circule en superficie. Además, podrán acceder a todas las instalaciones e infraestructura de la red, siempre que cumpla las condiciones.

Estación de Metrovalencia en Manises. / FGV

Otros de los condicionantes implantados por la normativa es que los portadores de las bicicletas se responsabilizarán de no causar molestias al resto de pasajeros, ni tampoco daños en los vehículos o instalaciones de la red. Además, no podrán -bajo ninguna circunstancia- obstaculizar el acceso de los maquinistas a las cabinas de conducción, ni a los viajeros que quieran subir o bajar del convoy.

¿Qué pasa si un usuario viaja con una bicicleta en una línea que empieza en superficie y pasa a ser subterránea? Según la normativa, esta persona deberá abandonar el convoy en la última estación sobre el suelo porque en el resto del trayecto no se permitirá que la lleve.

Qué otros vehículos se pueden llevar

Por su parte, el uso de las bicicletas plegables sigue como hasta ahora: está permitido en toda la red de metro y tranvía, sin importar el día de la semana y sin limitación en su número. Tampoco está limitado su acceso al último vagón del convoy como ocurrirá con las bicicletas convencionales.

El resto de vehículos personalizados eléctricos -como los patinetes- siguen sin estar autorizados, a excepción de los utilizados por personas con movilidad reducida, como las personas que requieran de una silla de ruedas para desplazarse.

Cuándo estará prohibida la bicicleta

Pese al cambio de normativa, el acceso de las bicicletas convencionales estará prohibido durante la celebración de las fallas y otros grandes acontecimientos, cuando el volumen de pasajeros se incrementa de forma considerable, aunque su prohibición se podrá restringir en determinadas zonas o en toda la red.