Nova Vida IBT responde a la emergencia social de los migrantes que llegan sin recursos ni hogar

La Fundación Nova Vida IBT nació para dar respuesta a una urgencia creciente: personas migrantes que viven en la calle, sin recursos ni red familiar. «Comenzamos con dos viviendas cedidas por una entidad financiera en Torrent. Hoy tenemos cinco», explica su principal responsable, Ángel Vicente Palos.

Entre ellos, en los últimos años ha aumentado el número de personas refugiadas procedentes de Ucrania. «En 2021 llegaron las primeras familias tras estallar la guerra. Algunas han podido regresar, pero otras permanecen. Varias colaboran ahora como voluntarias». No es un caso aislado. Nova Vida trabaja con decenas de personas migrantes, muchas de ellas en situación de sinhogarismo. «Sobre todo atendemos a población de Venezuela y Colombia. El perfil ha cambiado: antes venía una persona, encontraba trabajo y traía después a su familia. Ahora llegan todos juntos, incluso con la suegra, sin dinero ni apoyos. Vienen con lo puesto», apuntan.

A través de su programa de atención a personas sin hogar, que cuenta con el impulso de la Fundación «la Caixa», la entidad realiza salidas periódicas para localizar a quienes duermen en la calle y ofrecer un primer contacto. En València y Torrent disponen de centros donde las personas pueden ducharse, cambiarse de ropa, desayunar y acceder a servicios básicos como peluquería, enfermería o mediación intercultural. «El objetivo es que recuperen algo de estabilidad y dignidad», explica Palos.

Antes de entrar en un recurso habitacional, los usuarios pasan una entrevista con una mediadora y una trabajadora social. «Valoramos su situación, sus posibilidades. Si detectamos familias con menores, se priorizan inmediatamente. No basta con ofrecer un techo: hay que generar un proceso de inclusión».

En un contexto migratorio cada vez más complejo, donde los perfiles y las necesidades cambian constantemente, Nova Vida intenta ofrecer algo más que asistencia. «Nuestro papel es acompañar, escuchar y construir oportunidades donde antes solo había rechazo».