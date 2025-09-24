Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Oltra 'regresará' a la sede de EU con Rosa Pérez y Sira Rego

Oltra, recibida entre aplausos en el acto de la UCE, este viernes en València.

Oltra, recibida entre aplausos en el acto de la UCE, este viernes en València. / JM López

Redacción Levante-EMV

València

Mònica Oltra continúa con sus participaciones con organizaciones y entidades del ámbito de la izquierda y una de las próximas citas tendrá mucha carga política y simbólica ya que supondrá el regreso de la exvicepresidenta de la Generalitat a la que fue su casa política en los inicios de su carrera: Esquerra Unida. La exlíder de Compromís intervendrá en una jornada organizada por la formación a la que perteneció antes de fundar Iniciativa del País Valencià y lo hará en la sede de EU en la calle Borrull de València y junto a referentes de este partido.

En concreto, será el 4 de octubre en el marco de una jornada sobre 'Feminisme per a avançar en drets i fer país'. Lo hará, además, interviniendo en la misma mesa junto a dos de las dirigentes de la formación: la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y una vieja conocida de sus inicios políticos, la líder de EUPV y exconsellera del Botànic (donde compartió gobierno con Oltra), Rosa Pérez. También estarán la secretaria general de CC OO PV, Ana García Alcolea; la presidenta de Acció Cultural, Anna Oliver, y la portavoz de Step-Intersindical, Beatriu Cardona.

En agosto, Oltra participó en una conferencia invitada por la Unificación Comunista de España (UCE) y hace apenas una semana, esos vínculos entre EU e Iniciativa, el partido de la exvicepresidenta, también tuvieron una nueva muestra con la participación de la síndica adjunta de Compromís en las Corts, Aitana Mas, en la presentación del libro de Pérez en Alicante.

