El Grupo Social ONCE decidió premiar la cobertura informativa de la dana realizada por el periódico Levante-EMV en la 25 edición de los Premios Solidarios, unos galardones que reconocen el esfuerzo de personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y Administraciones Públicas que trabajan por la inclusión social, la autonomía personal y la accesibilidad universal. El director del periódico Levante-EMV, Joan-Carles Martí acudió a la gala celebrada en el teatro La Rambleta para recoger el premio en la categoría de Programa, artículo o proyecto de comunicación, en un reconocimiento ex aequo junto a las ‘Las Provincias’.

La ONCE premia a Levante-EMV por su cobertura de la dana. / Francisco Calabuig

El Premio Solidarios a la Institución, Organización, Entidad, ONG fue para Fundación por la Justicia en su 30 aniversario, por la promoción y defensa de los derechos humanos en España y en los países más desfavorecidos de Asia, África y América Latina. La mujer elegida para recibir el premio a la Persona Física fue Mar Galcerán, que tiene, entre sus diferentes logros, ser la primera diputada con Síndrome de Down del Estado español,

Sprinter fue la firma galardonada en la categoría de Empresa por su proyecto ‘Pisadas con dignidad’ para la contratación de personas con acondroplasia. Finalmente, en la categoría estamento de la Administración Pública, el premio fue para el Ayuntamiento de Valencia, en concreto para la Dirección General de Personas con Discapacidad, por integrar la accesibilidad integral en todas las estrategias marco de la ciudad de Valencia.