Europa decide si investiga la gestión de la dana: 34 eurodiputados, seis de ellos españoles, votan este jueves la petición de las víctimas

La clave para que representantes de dos de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana se encuentren este miércoles a 1.600 kilómetros de casa está en la directiva europea 2007/60/CE. Rosa Álvarez y Mariló Gradolí, presidentas de dos de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana -la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O y la Associació de Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024- han viajado a Bruselas, sede del Parlamento Europeo, donde este jueves se escuchará no solo el testimonio de las vidas perdidas en la riada, sino también su petición de una investigación supranacional sobre lo sucedido hace ya casi once meses.

Este jueves a mediodía podrán comparecer, finalmente, en la Comisión de Peticiones del Europarlamento, el único conexión directa de la cámara comunitaria con la ciudadanía. Lo han hecho después de reuniones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, meses de parón, varios textos presentados sin éxito y, finalmente, el apoyo de la parte mayoritaria de los grupos representados en la comisión.

Que se estudien las deficiencias

En esta comisión, la ciudadanía puede pedir que la Comisión Europea -el brazo ejecutivo- abra un proceso de investigación a gobiernos nacionales, regionales o locales. Esas peticiones se presentan cuando se quiere denunciar que un ejecutivo de un nivel administrativo menor ha incumplido una norma europea. En este caso, la directiva europea 2007/60/CE sobre gestión del riesgo de inundaciones.

Su petición reclama una investigación exhaustiva y “que se analicen las posibles deficiencias en la aplicación de las directivas europeas relativas a la gestión del riesgo de inundaciones, la adaptación al cambio climático, la protección de las personas con discapacidad y la atención a las víctimas”. Esas “posibles deficiencias” serán estudiadas por la Comisión Europea si este jueves votan a favor de que así sea la mayoría de los diputados que representan a los diferentes grupos en la Comisión de Peticiones.

Quién es quién en la Comisión

Son 34 eurodiputados en total y la Comisión cuenta con 26 suplentes. De los 34 puestos, el Grupo del Partido Popular Europeo cuenta con nueve escaños. Le sigue en número el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, en el que se integra el PSOE, con siete. El tercer grupo con mayor número de diputados es el de Conservadores y Reformistas Europeos, con cinco representantes, seguido del grupo de extrema derecha Patriotas por Europa, en el que está integrado Vox, con tres. Le siguen, con dos miembros en cada caso, Los Verdes/Alianza Libre Europea (donde se integran Compromís o el BNG), el grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo (con diputados de Podemos), Europa de las Naciones Soberanas, y el grupo Renew Europe. También hay dos diputados no adscritos griegos.

Es decir, que la izquierda suma 11 votos (entre el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Los Verdes y la Izquierda), lo que no llega a la mayoría de la comisión. Pero con el Partido Popular Europeo serían 20 de 34, y fuentes del grupo popular explican que la idea inicial, a falta de escuchar a las asociaciones, es que el sentido del voto sea afirmativo

La representación valenciana en la Comisión de Peticiones es la eurodiputada socialista Sandra Gómez, pero hay otros miembros españoles. Se trata de los ‘populares’ Dolors Montserrat y Elena Nevado, la socialista Iratxe García, Diego Soler, de los Conservadores y Reformistas Europeos y Ana Miranda, de Los Verdes (BNG). El polaco Bogdan Rzónca, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, ostenta la Presidencia de la Comisión de Peticiones. Hay cuatro vicepresidencias: dos para el PPE, una para los Socialistas y Demócratas, y otra para Los Verdes. Dolors Montserrat es una de las vicepresidentas de la Comisión.

El Parlamento Europeo. / EFE : Patrick Seeger

Diez minutos de intervención

La Comisión de Peticiones no escucha in situ todas las reclamaciones que se presentan. En el caso de que la mayoría de grupos apoye que los peticionarios puedan ir físicamente al Parlamento Europeo, se les permite hacerlo solo a dos personas por petición. En este caso, las portavoces de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O y la Associació de Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024 podrán hablar ante los eurodiputados durante un tiempo máximo de 10 minutos -pueden repartírselo entre ambas-. En ese discurso, deben explicar la petición.

A ello le sigue un turno de fijación de posición de los grupos, cuyos portavoces pueden hablar durante uno o dos minutos. Después, se pasa a la votación, en la que los diputados votan si “mantienen abierta” la petición, es decir, si la reivindicación, en este caso de las víctimas de la dana, pasa a ser atendida por la Comisión Europea. Es el poder ejecutivo de la Unión el que, en caso de ser aprobada la petición, se hace cargo de la investigación en la que se determinará si se han vulnerado o no normas comunitarias.

La agenda de las víctimas en Bruselas

Pero es un viaje de 1.600 kilómetros y los familiares de víctimas de la dana buscan que sea lo más productivo posible. Por eso, aprovechando la conexión con el Parlamento Europeo, las representantes de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O y la Associació de Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024 tienen agendadas una serie de reuniones con personal técnico de diferentes direcciones generales. Desde el PSOE europeo explican que se les ha facilitado el contacto con diferentes direcciones generales que trabajan asuntos relacionados con la dana.

Nada más llegar, este miércoles a mediodía, han tenido una reunión con técnicos de la dirección general de Environment (Medio Ambiente). El encuentro ha tratado sobre la aplicación de la Directiva de Inundaciones, además de sobre iniciativas comunitarias relacionadas con la resiliencia frente al cambio climático y fenómenos meteorológicos extremos. Con la dirección general ECHO (Protección Civil y Ayuda Humanitaria Europea), a primera hora de la tarde, han tratado sobre el Mecanismo de Protección Civil de la Unión y el Centro de Coordinación de Respuesta a las Emergencias Europeo. Poco después, a las 17 horas, se han reunido con técnicos de la Dirección General de Política Regional. En este último encuentro de alrededor de una hora, los técnicos se han centrado en la cooperación de las instituciones europeas con España para la canalización de ayudas postdana.